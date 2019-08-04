Судью матча «Зенит» – «Краснодар» обвинили в коррупции

Известный в прошлом отечественный футбольный рефери Сергей Хусаинов обвинил в коррупции арбитра центрального матча 4-го тура премьер-лиги, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга принимал на своём поле ФК «Краснодар» (1:1).

По его мнению, судейская бригада допустила грубейшую ошибку, которая напрямую повлияла на исход встречи. Речь идёт, как пояснил Хусаинов, об эпизоде, который произошёл в самом конце этого поединка.

«Перед забитым голом «Зенита», Иванович в центре поля нарушил правила на игроке «Краснодара», – убеждён экс-арбитр ФИФА. – Поэтому игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но, на матче же работал Лёша Еськов, этим всё сказано…».

При этом Хусаинов задаётся вопросом, почему ему не подсказал VAR? И сам же на него отвечает.

«А кто там был главный по VAR? Виталик Мешков? Давайте отмотаем на неделю назад. Вспомните поединок ЦСКА – «Локо». Тогда он эпизод с Чаловым заметил, посмотрел, подсказал и назначили пенальти. В том же матче в аналогичном моменте с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода. И здесь он ничего не подсказал Еськову. Почему? Коррупция!», – цитирует Хусаинова Sport24.ru.