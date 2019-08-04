В Москве задержан мужчина, призывавший к насилию над детьми силовиков

Столичные сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через Сеть Интернет призывал к насилию социальную в отношении детей силовиков.

Как рассказала журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, после вчерашней несогласованной акции один из пользователей Twitter под ником Макс Стеклов опубликовал в своём микроблоге сообщение, в котором призвал к насильственным действиям в отношении детей сотрудников Росгвардии.

По результатам проверки этой информации было возбуждено уголовное дело в отношении автора данного твита по статье 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с угрозой применения насилия»).

Позже была установлена личность человека, который скрывался под ником «Макс Стеклов». Им оказался 30-летний житель Московской области Владислав Синица. В настоящее время он задержан, ему уже предъявлено обвинение. Комментируя это, глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, заявила, что призыв к насилию над детьми силовиков – это дикость и нецивилизованно.

«И уж никак не вяжется с имиджем поборников свободы слова и прав человека, коими себя мнят протестующие. Дети здесь вообще ни при чем! Тем более, что силовики вчера выполняли свои обязанности. Мы все видели, как протестующие нападали на полицейских, использовали против них куски асфальта, урны, распыляли газ...», – резюмировала Сутормина.