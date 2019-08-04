В США снова стреляют – на это раз в Чикаго: много пострадавших

Очередной инцидент со стрельбой произошёл США, на этот раз – в Чикаго. По данным телеканала NBC, который ссылается на представителей местной полиции, в 01:20 по местному времени в одном из парков, расположенных в центре города, неизвестный передвигаясь на автомобиле Chevrolet Camaro, открыл беспорядочную стрельбу по прохожим.

В результате случившегося находившиеся на детской площадке люди получили ранения – всего пострадали 7 человек. Состояние одного из них оценивается как критическое. Преступнику с места происшествия удалось скрыться. Полиция ведёт его розыск.

Это уже третий случай стрельбы в США за сутки. Ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Техасе погибли 20 человек, 26 – ранены, многие из них находятся в тяжёлом состоянии в больницах.

Стрелок задержан – им оказался 21-летний американец Патрик Крузиос. Позже произошла стрельба в штате Огайо. Там жертвами стрелка стали восемь человек, ещё 26 – получили ранения различной степени тяжести. Стрелок был ликвидирован.