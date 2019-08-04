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Виды и особенности займов

Москва, 04.08.2019
Заем – это средства, которые помогают решить многие задачи и проблемы. Кто-то берет займ для приобретения техники или улучшения жилищных условий, а кому-то нужно увеличить количество оборотных средств на предприятии.
#PressRelease

Займы бывают также государственными, когда решаются проблемы на уровне страны. Основное, что учитывается при выборе займа – это его разновидность и размер процентной ставки.

Государственные займы

Заемщиками государства внутри становятся любые физические или юридические лица по своему личному волеизъявлению. Согласно договору, средства получает учреждение (муниципальное), имеющие страховую гарантию от государства.

Разновидности внутренних государственных займов:

  • облигации;
  • ценные бумаги.

Внутренние государственные займы берутся для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. Бюджет различают на местные или государственный. Возврат займа гарантируется правительством страны.

Разновидности кредитов

Каждый кредит и займ отличают три общих составляющих:

  • процент за пользование;
  • обязанности сторон;
  • сроки возврата.

Выделяют займы целевые и нецелевые (на разные потребности, не указываются в договоре). Среди кредитов можно выделить банковские, коммерческие, ипотечные, межбанковские, потребительские, экспортные. Еще выделяют займ онлайн, автокредитование, а также кредиты, предназначенные для физических или юридических лиц.

ВАЖНО

Выдача кредита или займа – это приоритет не только банковского учреждения, но и любого финансового объединения, от кооперативов, до кредитных союзов, фирм по микрокредитованию. Многие МФО кредитуют в сети.

Проценты по кредитованию

Каждый кредитор, предоставляя деньги в кредит, хочет иметь от этого определенную выгоду. Проценты отличаются, и выражаются в начислении 2-мя способами.

  • Условная процентная ставка – по ней очень трудно вычислить настоящую сумму переплаты, стоимость кредита.
  • Фиксированная сумма – заемщик изначально знает, сколько нужно платить в месяц, и какая переплата.

Беспроцентные кредиты и займы могут называться так относительно, когда процент берется за обслуживание карты, счета, внесение денег через терминалы, переводы. Иногда в беспроцентных займах заложена существенная пеня, штраф насчитываются за просрочку платежа. Займ под 0,01% – тоже предложение весьма заманчивое, но важно учитывать, за какой период будет начисляться этот процент (возможно, за каждый день). Процент за пользование кредитом может начисляться на всю сумму или же остаток.

Чтобы подобрать оптимально выгодный займ или кредит, пользуются специальными сервисами для сравнения предложений от МФО. 

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