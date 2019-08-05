Эксперты рассказали, когда Россия погрузится в рецессию

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина, проанализировав динамику показателей малого и среднего предпринимательства (МСП), пришли к выводу, что рецессия в российской экономике возможна уже в этом году.

При этом аналитики напомнили, что Росстат по итогам первого квартала 2019 года оценил рост экономики в 0,5%. Однако данный рост, по мнению экспертов, можно объяснить успехами крупных предприятий и государственного сектора. А вот анализ реестра субъектов малого и среднего предпринимательства демонстрирует чувствительное уменьшение их экономической активности, передаёт РИА Новости.

Так, за полгода число работников малых и средних предприятий (МП и СП) сократилось на 1,6%, что обусловлено тем, что часть МП перешла в разряд микропредприятий. Количество же МП и СП за первые 6 месяцев 2018 года снизилось почти на 8%.

Напомним, ранее глава МЭР Максим Орешкин предполагал, что техническая рецессия если и случится, то не раньше 2021 году, а не сейчас. По его мнению, это произойдёт на фоне сильного роста потребительского кредитования в стране.

«Однако, учитывая текущую экономическую политику, которая сложилась в стране, в том числе жёсткую налоговую и денежно-кредитную политику, а также слабый эффект нацпроектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже сейчас», - резюмируют эксперты.