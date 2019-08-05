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Гисметео, прогноз погоды на 7 дней: вернётся ли лето?

Москва, 05.08.2019
  • Гисметео, прогноз погоды на 7 дней: вернётся ли лето?

Сергей Бобылев/ТАСС

Европейская часть страны пока продолжает находиться под влиянием холодных воздушных масс, формирующих некомфортную, осеннюю погодную обстановку. Однако, по прогнозу Гисметео, лето в ближайшее время пусть на время, но всё-таки вернётся в Центральную России.

Прогноз погоды на неделю в городах Золотого кольца России

Так, по данным синоптиков Гисметео, температурный фон к середине недели нормализуется в городах Золотого кольца России. Например, в Сергиевом Посаде и Переславль-Залесском, где сейчас ещё очень холодно – всего плюс 10-11, уже в среду, 7 августа столбики термометров поднимутся до плюс 19-21. Несмотря на то, что дожди не прекратятся, продолжительными они не будут. В четверг при кратковременных осадках воздух прогреется до плюс 22. К выходным вновь немного похолодает, особенно в ночные часы – будет 11-13 выше нуля. Днём ожидается 17-18 переменная облачность и дожди малой интенсивности.

В Ростове Великом, Костроме и Ярославле также ожидаются небольшие температурные качели. 4-6 августа – всего 11-13 выше нуля, дожди, грозы, сильный ветер со шквалами до 15-17 метров в секунду. В период с 7 по 11 августа отступление циклона и вторжение антициклона, который повысит, как атмосферное давление, так и температуру воздуха – термометры покажут плюс 18-21.

Аналогичная погода, по прогнозу Гисметео, ожидается на предстоящей неделе в Иваново, Владимире и Суздале, где самым холодным днём недели станет вторник, 6 августа – плюс 12, а самым тёплым – четверг, 8 августа – плюс 22.

Гисметео. Прогноз погоды 7 дней в Москве

Климатическое лето, по прогнозу Гисметео, совсем ненадолго, но всё-таки вернётся в Москву. Пока же в столице настоящая осень. Сегодня – плюс 13, пасмурно и небольшой дождь. Однако во вторник, 6 августа потеплеет сразу до 18 градусов выше нуля. Начиная со среды в Москве и Подмосковье климатическую обстановку начнут формировать тёплые воздушные массы из Атлантики, благодаря которым воздух прогреется до плюс 20. Полноценно почувствовать возвращения лета помешают осадки, которые особенно сильными будут в области.

В четверг, 8 августа столбики термометров подскочат ещё выше – до плюс 23. В пятницу же вновь немного похолодает, но температура останется в пределах августовской климатической нормы – 21-22 градуса выше нуля. А вот осадки, будут продолжаться на протяжении всей недели. Как пояснили синоптики, помимо атлантического фронта, в Москву вторгнется западный циклон, который и принесёт новую порцию влаги. Из-за чего, например, вечером в четверг, и в ночь на пятницу прогнозируются ливни – ожидается выпадение до 15 мм осадков.

Самым дождливым станет последний рабочий день этой недели – пятница. К выходным в очередной раз немного потеплеет, погода будет улучшаться, дождей станет меньше, но при этом понизится атмосферное давление, которое составит 737-738 мм ртутного столба.

Между тем, по данным Центра погоды «Фобос», 4 августа 2019 стало одним из самых холодных за последние 70 лет. Накануне столбики термометров выше 15 градусов не поднимались. Последний раз термометры 4 августа показывали в Москве ниже 15 градусов во времена правления Сталина – уже в далеком 1948 году. В свою очередь сотрудник этого Центра погоды Елена Волосюк рассказала, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета – термометры показали 6,7 градуса выше нуля.

При этом специалисты сайта «Метеоновости» со ссылкой на синоптиков отмечают, что в ночь на 5 августа за счёт прояснений в облаках в Подмосковье температура понижалась до минусовых значений – например, на востоке Московской области столбики термометров опускались до минус 2.

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