У Зеленского не получается уволить Кличко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ушедший в отпуск неделю назад, и эту неделю проведет в отпуске – сообщил его пресс- секретарь Василий Рябчук. Из-за отсутствия Гройсмана на рабочем месте вторую неделю подряд не проводятся заседания кабинета министров и остается без рассмотрения просьба президента Украины Владимира Зеленского освободить мэра Киева Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации. Кличко совмещает должность избранного мэра столицы и должность главы администрации города.

По сообщениям украинских СМИ на должность Кличко готовят генерального директора телеканала Игоря Коломойского «1+1», девятого номера в перевыборном списке партии Зеленского «Слуга народа» Александра Ткаченко. Телеканал «1+1» ведет информационную войну с Кличко, обвиняя его в рейдерстве. Глава офиса Зеленского Андрей Богдан (бывший адвокат Коломойского) публично обвинил Кличко в коррупции.