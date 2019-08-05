Курс доллара: рубль ждет еще один мощный удар

Прошедшая неделя стала для рубля одной из самых тяжёлых за последние месяцы. Неприятности для нацвалюты начались ещё в прошлую пятницу, 26 июля, когда Ларри Кудлоу – советник президента США Дональда Трампа в интервью СNBC – заявил, что любые интервенции со стороны американских властей на валютном рынке исключены.

Сразу после этой новости индекс доллара Bloomberg подскочил до максимума более чем за месяц, индекс доллара к шести валютам пробил психологическую отметку 98,00. Акции на бирже в Нью-Йорке упали на 0,5%, а курс доллара начал расти фронтально, в том числе к рублю.

Впрочем, позже Трамп фактически дезавуировал заявление своего советника. Он отметил, что не отказывается от возможности использовать интервенции на валютном рынке. После чего нацвалюта, отделавшись лёгким испугом, вернулась в спокойную гавань, торгуясь по отношению к доллару по 63,45 руб., а к евро – по 70,56 руб.

Следующее заметное движение в валютных парах произошло вечером 30 июля – рубль начал снижаться к доллару и евро в ожидании решения ФРС США по ставке. В частности, евро впервые с 15 июля перешагнул отметку в 71 руб. Одновременно рос и курс доллара, стоимость которого на максимуме достигала 63,73 руб. (максимум с 10 июля).

Первый, по-настоящему серьёзный обвал навалюты произошёл на следующий день. 31 июля курс доллара перешёл к резкому фронтальному росту после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.

При этом рубль обвалился к доллару не сразу, а лишь после последовавших комментариев, о том, что для определения сроков и величины возможных в будущем корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам ФРС будет руководствоваться фактическими экономическими условиями и прогнозами их изменений в будущем, при этом подразумевая выполнение выданного американским регулятором двойного мандата: обеспечить максимальную занятость и стабильность цен.

Такая формулировка явно не стала сигналом гарантированного сокращения ставок в ближайшем будущем, как этого ожидали почти все участники рынков. Федрезерв дал понять, что следующее решение комитета будет всецело зависеть от поступающей экономической статистики. На этих новостях курс доллара составил 63,71 руб., что почти на 50 коп. было выше чем он торговался сразу после объявления о снижении ставки. Курс евро составлял 70,54 руб.

Таким образом, доллар укрепился в качестве реакции на результат заседания FOMC. Некоторые трейдеры вообще ожидали агрессивное снижение ставок — на 50 б.п. Но эти прогнозы не оправдались. Более того комитет вообще даже не дал сигнала к сокращению ставок в ближайшие месяцы, поэтому рынок не может закладывать такой шаг в цены, что оказало поддержку валюте США, и негативно сказалось на рубле.

Позже глава ФРС Джером Пауэлл, отвечая на вопросы журналистов, всё-таки не исключил в будущем продолжения политики по снижению базовой ставки, но по его словам, это произойдёт только, если для этого будут соответствующие предпосылки на рынке – другими словами, в самом крайнем случае.

Это заявление никак не сказалось на движении в паре доллар-рубль, зато вызывало негативную реакцию не только трейдеров, но и президента США Дональда Трампа, который уже традиционно для себя посредством Twitter подверг критике руководителя центробанка, написав, что тот «как обычно всех подвёл».

«Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федрезерва, что это начало длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы не отставать от Китая, Европейского союза и других стран по всему миру, но он этого не сказал», – подчеркнул президент США.

Через некоторое время хозяин Белого дома написал ещё один твит о том, что с 1 сентября США вводят пошлину в 10% на все товары из КНР стоимостью в 300 млрд долл. Этим заявлением американский лидер не только обрушил нефть, которая упала сразу на 6-7%, но и рубль. Если в 19:00 мск - к закрытию основной торговой сессии четверга курс доллара к рублю составлял 63,92 руб., а евро торговался по 70,69 руб., то после заявления Трампа доллар с лёгкостью преодолев рубеж в 64 руб. стремительно пошёл вверх, остановившись к закрытию биржи на отметке 64,36 руб., прибавив тем самым 1,16%. Евро также вырос более чем на 1%, торгуясь по 71,32 руб.

Крутое пике рубля продолжилось в пятницу, 2 августа, когда нацвалюта не выдержала чувствительного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, а также новостей о введении второго пакета антироссийских санкций из-за отравления Скрипалей.

В итоге, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи, курс доллара США составил 65,08 руб., курс евро – 72,31. Таким образом, за неделю нацвалюта просела к доллару на 1,63 руб., а к евро – на 1,75 руб. При этом доллар поднялся выше 65 руб. впервые с 7 июня, а евро превысил 72 руб. впервые с 21 июня.

По мнению большинства экспертов, рублю на этой неделе будет трудно вернуться на прежние позиции, чему способствуют ухудшение внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, а также новости о введении второго пакета антироссийских санкций из-за отравления Скрипалей.

В свою очередь аналитики profinance.ru предполагают, что Россию может ожидать ещё один – самый страшный удар – это запрет на покупку российского госдолга. Причем страшен он не только как прямые, но больше как косвенные, или вторичные, санкции.

«Вторичные санкции наказывают уже не американских резидентов, а всех по всему миру за кредитование России. Как это работает, можно убедиться на примере Ирана: многие компании под страхом штрафа со стороны США ушли из исламской республики, когда Вашингтон усилил санкции против Тегерана», – резюмировали эксперты.