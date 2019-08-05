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США зальют рынок легкой нефтью

Москва, 05.08.2019
#Нефть
  • США зальют рынок легкой нефтью

AP/TASS

Американские сланцевики несмотря на действия ОПЕК и России, направленные на борьбу с избытком нефти, увеличили в прошлом году ее добычу в масштабах всей планеты на 2,5 млн баррелей в день. Эти данные приводятся во «Всемирном обзоре нефти» итальянской компании Eni.

88% этого роста добычи пришлись на США. ОПЕК же добычу «черного золота», напротив, снизил. Американские санкции против Ирана и Венесуэлы привели к снижению добычи нефти еще примерно на 800 тыс. бар./сутки.

США в 2018 году вышли на первое место в мире по добыче нефти благодаря главным образом своим сланцевикам и вошли в десятку основных экспортеров нефти в мире. Аналитики Eni отмечают изменения в составе нефти, поступающей на мировые рынки. Сейчас опять же благодаря американским сланцевикам доля легкой нефти превышает 20%. В то же самое время из-за санкций против Венесуэлы и сокращения добычи нефти Мексикой доля средней нефти впервые в истории снизилась до 40%.

Изменения в составе нефти на рынке диктуют и изменения в ее цене. В начале года, например, цены на ряд сортов тяжелой нефти поднялись почти до уровня легкой нефти ввиду тревоги возникновения дефицита, вызванного санкциями и соглашением ОПЕК+: большинство членов нефтяного картеля сократили добычу тяжелой нефти в пользу легкой, из которой делают бензин.

Резкое сокращение тяжелой нефти на рынках помогло американским экспортерам. В начале лета Reuters сообщил, что шесть супертанкеров ждут в Мексиканском заливе погрузки тяжелой нефти, чтобы везти ее в другие страны. В то же самое время нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива не знали, что делать с избытком легкой нефти, добытой сланцевиками из расположенных недалеко месторождений: Пермианского и Eagle Ford.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что несмотря на вступающие в силу 1 января 2020 года новые требования Международной морской организации ООН (IMO) к судовому топливу, по данным Eni, доля тяжелой нефти, в которой больше серы, чем в легкой, выросла в прошлом году до 11,8% с 9,9% годом ранее. Доля же малосернистой нефти в общем объеме снизилась в 2018 году до 35,6%  по сравнению с 36,3% с 2017 г.

Несмотря на протесты защитников окружающей среды, требовавших от властей более энергичной борьбы с изменениями климата, спрос на сырую нефть в прошлом году продолжал расти. Согласно обзору аналитиков Eni, спрос на нефть в 2018 году вырос на 1,4 млн бар/сутки. Рост спроса вызван азиатскими потребителями и в первую очередь Китаем и Индией. На эти две крупнейшие экономики континента пришлась половина роста спроса на нефть. В то же самое время в Европе, где с каждым годом увеличивается доля возобновляемых источников энергии, спрос на нефть в 2018 году по сравнению с предыдущим годом практически не изменился.

Выросли в прошлом году и мощности нефтеперерабатывающих заводов. И вновь в авангарде роста Азия, на которую пришлись 75% роста мощностей НПЗ, мощностью выше 1 млн бар/сутки. В этом году больше всего новых нефтеперерабатывающих заводов начинают работать в Китае. Прибавка составит к уже имеющимся 15 млн бар/сутки еще почти 900 тыс.

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