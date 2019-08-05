Глава офиса Зеленского так и не ушел в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал появившиеся в СМИ слухи об отставке главы своего офиса Андрея Богдана (позже было продемонстрировано и само заявление Богдана). «Мы не держимся за власть. Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будет чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку».

Таким образом, Богдан остается на посту главы офиса президента Украины (бывшая администрация президента). Богдан считается главным проводником интересов в окружении Зеленского олигарха Игоря Коломойского. По неофициальной информации Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер рекомендовал не назначать Богдана на пост главы администрации президента Украины. А адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани призвал посадить в тюрьму Коломойского.