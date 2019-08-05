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«Они не собирались участвовать в выборах»: Горбунов о цели оппозиционных кандидатов

Москва, 05.08.2019

Валентин Горбунов – глава Мосгоризбиркома – заявил, что оппозиционные политики, которые выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах в городскую Думу и законно получившие отказ от регистрации из-за высокого процента брака в собранных подписях, вообще не собирались участвовать в этих выборах. По его словам, данные социологических опросов отводили им не более 1% голосов.

«Именно по этой причине они не преследовали цели по сбору подписей, – цитирует его «Российская газета». – Им эти выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2021 году… Они намерены бороться за отмену сбора подписей для желающих стать кандидатами».

Горбунов напомнил, что в ходе сбора подписей оппозиционные кандидаты совершили целый спектр грубых подделок. В частности, как рассказал он, сразу у 29 кандидатов проверяющие нашли более 14 тыс. подписей с недействительными паспортами, то есть, сборщики подписей этих людей просто «выдумали».

Кроме того, чиновник рассказал об умерших избирателях в списке соратницы Алексея Навального Любови Соболь. При этом одному давно уже скончавшемуся «подписанту» год рождения поменяли с 1932 на 1997.

Напомним, Мосгоризбирком отказал 57 кандидатам в регистрации, в том числе 39 кандидатам, которые идут как самовыдвиженцы, что привело к целой серии несанкционированных акций и вобуждению уголовного дела о массовых беспорядках. Окончательный список кандидатов в городскую Думу будет опубликован 20 августа.

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