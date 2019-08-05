Пекин пообещал достойно ответить Трампу на введение тарифов

Перемирие в торговой войне между Вашингтоном и Пекином продлилось недолго – всего лишь месяц. Как обычно, его нарушили Соединенные Штаты. Президент Трамп после очередного раунда переговоров, на который возлагались большие, но, увы, не оправдавшиеся, как выяснилось, надежды, внезапно для всех объявил о решении ввести в скором будущем 10-процентные пошлины на остававшиеся до последнего времени свободными от них китайские товары на общую сумму 300 млрд долларов.

Новый представитель КНР в ООН Чзан Цзюнь сказал, что Китай предпримет «необходимые ответные меры» для защиты своих прав. Что касается Дональда Трампа, то он назвал его последние действия «иррациональным и безответственным шагом».

«Позиция Китая очень ясна и заключается в том, что если США захотят провести переговоры, то мы будем говорить,- разъяснил высокопоставленный китайский дипломат позицию Пекина.- Если они хотят воевать, то мы будем с ними воевать.

Президент Трамп ошеломил финансовые рынки в четверг на минувшей неделе, заявив о планах ввести уже с 1 сентября дополнительные тарифы на китайские товары и изделия. Этими словами американский лидер одним ударом уничтожил перемирие, которое, надеялись многие, закончит длящиеся уже год разногласия между США и КНР, двумя крупнейшими экономическими державами, сильно влияющие на развитие глобальной экономики. После этого акции американских компаний и биржевые индексы продолжили падение, а процентные ставки по гособлигациям США и Германии дружно рухнули вниз.

Ранее, в пятницу, пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай намерен изо всех защищать свои позиции в длящейся вот уже 13 месяцев торговой войне с США из-за тарифов и пошлин.

«Мы не намерены терпеть никакого максимального давления, запугивания или шантажа,- объявила она на брифинге в Пекине.- По главным вопросам мы не отступим ни на дюйм».

Она также добавила, что надеется, что в США откажутся от «иллюзий» и вернутся к переговорам, основанным на взаимном уважении и равенстве.

С позицией Пекина согласны многие международные эксперты. Так, экономисты и финансисты швейцарского банка UBS заявили в очередном анализе, что последние действия США создадут дополнительное давление на деловую уверенность.

«Неуверенность, созданная торговыми спорами, оказывала сильное давление на инвестиции, которые во втором квартале начали снижаться,- говорится в их анализе.- Если компании перестанут нанимать новых сотрудников, резко вырастут риски новой рецессии».

Новые американские тарифы вызовут у большинства компаний «тревоги о возможности их (тарифов) нового повышения в будущем», хотя, конечно, сейчас они смогут выжить.

Аналитики подчеркивают, что новые тарифы вновь больно ударят не только по китайским, но и по американским потребителям и окажут крайне негативное влияние на перспективы экономического роста США. Если Трамп выполнит задуманное и введет тарифы американские потребители, утверждают в анализе UBS, понесут убытки в размере приблизительно 30 млрд долларов или 0,15% ВВП Соединенных Штатов.

Прибыль предприятий и компаний компенсирует отдельные тарифы. Тем не менее, очевидно, что бизнес захочет «поделиться» своими убытками с потребителями и повысит цены, делают прогноз авторы аналитической записки Bank of America.

«Пострадает уверенность потребителей,- подчеркивается в анализе.- Не исключено, что потребители изменят свое отношение к расходам и начнут меньше тратить. Это сильно затруднит экономический рост…»

Первые сигналы из Пекина не заставили себя долго ждать. Правительство Китая распорядилось, чтобы государственные компании прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Bloomberg в понедельник со ссылкой на источники. По данным издания, компании КНР уже выполнили это поручение и ждут результатов торговых переговоров между сторонами. А юань в сегодня снизился до 11-летнего минимума.



