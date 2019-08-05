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Путин рассказал о последствиях выхода США из Договора РСМД

Москва, 05.08.2019

Президент РФ Владимир Путин сделал специальное заявление в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД. По словам российского лидера, это может привести к новой гонки вооружений, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службе Кремля.

При этом глава РФ считает, что выход США из ДРСМД уже осложнил ситуацию в мире, из-за чего появились фундаментальные риски для всех стран. Кроме того, путин подчеркнул, что Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний выход США из Договора – является разрушением одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями.

«Это порождает фундаментальные риски для всех. Ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне… Чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, - нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу», - говорится в заявлении.

При этом Путин особенно отметил, что РФ не станет игнорировать положение дел после выхода США из Договора и довольствоваться декларациями о миролюбии со стороны Белого дома. Несмотря на это, как пояснил президент, Москва не станет отказываться от взятых ранее на себя односторонних обязательств.

«Все действия России продолжат носить лишь ответный, зеркальный характер. Это касается как разработки и производства, так и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», - резюмировал Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что наша страна не будет размещать ракеты в тех регионах до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности производства США.

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