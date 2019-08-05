Курс доллара: Bloomberg оценил последствия новых санкций для рубля

В понедельник активы развивающихся стран существенно снижались на фоне усиливающейся торговой войны между США и КНР. Российскому оказалось не по пути с коллегами. После пятничного сильного падения, связанного с новыми ограничениями, которые впервые включили и госдолг, первый раз за семь дней неделя началась с роста. Курс доллара снижается к 13:40 мск на 24 коп. - до 65,03 руб., курс евро растет на 3 коп. - 72,51 руб.

Все дело в том, объясняет Bloomberg, что Вашингтон опубликовал подробности новых санкций уже после закрытия бирж в пятницу вечером. Изучение санкций показывает, что они несмотря на всю серьезность все же не настолько серьезные, как опасались до их введения. Они запрещают американским банкам покупать новые российские гособлигации в долларах, но не затрагивают рублевый рынок (ОФЗ), который по своим объемам намного превышает долларовый.

И все же неожиданный «сюрприз» от Белого дома на прошлой неделе в очередной раз показал уязвимость российского рынка. В июле на рублевый рынок пришло из-за границы 13 млрд долларов. Такие вливания позволили рублю стать второй по результатам валютой развивающихся рынков. Отрицательные или снижающиеся ставки во многих развитых странах добавляли российской валюте привлекательности. К этому следует добавить, что у России профицит бюджета и что она уже разместила все запланированные в этом году еврооблигации.

С учетом этих соображений большинство экспертов считают, что прямое финансовое воздействие новых ограничений будет ограничено.

«Большие исключения для российского долга и государственных предприятий смягчают воздействие этого хода американской администрации,- пишут аналитики. - Однако шансы выросли, что эти категории станут объектами санкций в будущем».

«На мой взгляд, пришло время закрывать длинные позиции на развивающихся рынках, включая позиции по рублю», - отметил глава AMP Capital по динамичным рынкам в Сиднее Надер Наейми. «Я закрыл рублевую сделку в своем фонде в пятницу вместе со всеми остальными бычьими ставками на валюты развивающихся рынков, - добавил он.

Вместе с последним обострением напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, по мнению некоторых инвесторов, новые санкции заставляют их уменьшать риски.

В понедельник, 5 августа, произошло крупнейшее более чем за два года ослабление валют развивающихся стран. Главная причина сильного падения, объясняется тем, что Пекин разрешает своей валюте слабеть, чтобы компенсировать последнее решение Дональда Трампа по тарифам.

О введении очередных санкций против России было объявлено в конце прошлого года. Этот пакет ограничений вводится за якобы имевшее место участие Кремля в попытке отравления в марте 2018 года Сергея Скрипаля.

Очевидно не желая еще больше портить отношения с Кремлем, Белый дом откладывал их введение до тех пор, пока давление конгресса на прошлой неделе не стало чересчур сильным и не заставило его подписать указ.