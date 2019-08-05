Сбербанк снизит ставки по ипотеке

«Сбербанк» официально объявил о снижении ставки по ипотеке на 0,5 п.п. по основной линейке продуктов. Согласно сообщению, которое размещено на официальном сайте банка, с 6 августа 2019 года снижаются ставки по кредитам на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража, а также по нецелевому кредиту под залог недвижимости и в рамках рефинансирования. Также крупнейшая кредитная организация России на 0,2 п.п. увеличивает дисконт для участников зарплатных проектов, который с 6 августа будет составлять 0,5 п.п.

Таким образом, теперь минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,1% годовых с учётом дисконта для зарплатных клиентов, для участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик». При этом минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке для зарплатных клиентов составит 7,6%.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2019 года о снижении ставок по ипотечному кредитованию объявили в ВТБ. Согласно информации кредитной организации, ставка в среднем снижает на 0,5 процентного пункта.

Таким образом, минимальная ставка по ипотеке составит 9,2%. Она предусмотрена программой «Больше метров – ниже ставка». Рефинансировать действующую ипотеку другого банка можно под 9,7%.

Дополнительные льготы также предусмотрены для действующий клиентов ВТБ, которые получают ежемесячные зачисления на счёт (0,3 процентного пункта), для участников программы «Люди дела» (до 0,4 процентного пункта), пользователей «Мультикарты» (до 0,6 процентного пункта).

Кроме того, вводится льготная ипотека для семьи с двумя и более детьми, которые смогут могут оформить жилище в кредит или рефинансировать ранее полученную ипотеку под 5% годовых по программе «Ипотека с государственно поддержкой».