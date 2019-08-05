Стало известно имя спикера нового украинского парламента

Украинское издание «Новое время» сообщает, что в его распоряжении оказались списки с распределением должностей в Верховной Раде нового созыва. Спикером парламента планируют назначить главу партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, а вице-спикером представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Кроме того, представители «Слуги народа» планируют возглавить 20 из 28 парламентских комитетов.

Досрочные парламентские выборы на Украине состоялись 21 июля 2019 года, по итогам которых партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получила большинство и право самостоятельно формировать органы управления парламентом и новое правительство.