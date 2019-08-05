Суд арестовал жителя Подмосковья, который призывал к насилию над детьми силовиков

Пресненский суд российской столицы заключил под стражу жителя Московской области Владислава Синицу, который обвиняется в призывах к насилию над детьми правоохранителей. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, передаёт РИА Новости, со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте события.

В ходе судебного заседания, представитель СК РФ заявил, что Синица признаёт сам факт размещения высказываний, побуждающих ненависть к сотрудникам Росгвардии, их детям и родственникам, однако свою вину не признаёт. Кроме того, следователь рассказал, что при задержании обвиняемый пытался уничтожить свой смартфон. В настоящее время он «проверяется на причастность к другим преступлениям».

Ранее сообщалось, что столичные сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через Сеть Интернет призывал к насилию в отношении детей силовиков. По версии следствия, один из пользователей Twitter под ником Макс Стеклов опубликовал в своём микроблоге пост, в котором призвал к насильственным действиям в отношении детей сотрудников Росгвардии.

По результатам проверки этой информации было возбуждено уголовное дело в отношении автора данного твита по статье 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с угрозой применения насилия»).

Позже была установлена личность человека, который скрывался под ником Макс Стеклов. Им оказался 30-летний житель Московской области Владислав Синица.