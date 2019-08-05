В ДНР запустили онлайн-портал для записи на получение гражданства РФ

Начиная с 5 августа жители Донецкой народной республики (ДНР) могут при помощью онлайн-портала госуслуг записаться в очередь в миграционную службу для оформления российского гражданства. Согласно информации, которую передаёт пресс-служба госпредприятия «Почта Донбасса», жители республики теперь получают возможность оформить талон в электронную очередь миграционной службы МВД республики.При этом посещать отделение связи «Почта Донбасса» не надо, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что для этого необходимо пройти процедуру верификации, чтобы получить электронно-цифровую подпись. Напомним, ранее в ДНР работала электронная очередь для записи в паспортные столы. При этом запись в неё велась лишь в единых центрах связи.

Наша справка

24 апреля 2019 года глава РФ Владимир Путин подписал Указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР могут в упрощенном порядке получить российское гражданство. Через некоторое время после этого в Ростовской области заработали Центр выдачи паспортов РФ в упрощенном порядке для жителей ДНР и для жителей ЛНР. Процесс рассмотрения заявки на получение гражданства может занимать до 3-х месяцев.