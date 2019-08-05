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В Красноярском крае горит воинская часть с десятками тысяч снарядов, гремят взрывы

Москва, 05.08.2019

В Ачинском районе Красноярского края горит артиллерийский склад одной из воинских частей. Согласно информации РИА Новости, которое ссылается на свои источники в экстренных службах, на горящем складе находится свыше 40 тыс. снарядов калибра 125 и 152 мм.

Предположительно, на территории склада произошло возгорание хранилища пороховых зарядов боеприпасам. Дежурные расчеты принимают меры по недопущению распространения огня.

В настоящее время на складе идёт локализация очага возгорания. К борьбе с огнём привлечена пожарная бронетехника. В радиусе 20 км от горящего склада экстренно эвакуируют местное население. Для этого выделены десятки автобусов. 

Кроме того, сообщается, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил к горящему складу своего зама Дмитрия Булгакова с группой специалистов штаба МТО. Информация о пострадавших пока не поступала.

 

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