В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири

В пресс-службе Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) озвучили основную причину природных пожаров, которые полыхают в Сибири. По словам представителя ведомства к ним привело неосторожное обращение с огнём, передаёт ТАСС.

При этом представитель МЧС пояснил, что это удалось установить после проведения авиаразведки, которая показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог.

«Именно это дает основание предположить, что главная причина возникновения природных пожаров в Сибири – неосторожное обращение человека с огнём», – резюмировали в пресс-службе МЧС.

Кроме того, в ходе сегодняшнего селекторного совещания руководитель ведомства Евгений Зиничев заявил, что необходимо продолжать вести активную разъяснительную работу с местным населением, чтобы в дальнейшем не допускать новых очагов возгорания. Между тем, как рассказал замглавы МЧС главный инспектор по пожарному надзору Игорь Кобзев, по данным на 31 июля из-за лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке возбудили 277 уголовных дел.

Напомним, ранее в МЧС причиной большинства пожаров называли очень жаркую погоду, а также отсутствие доджей и сухие грозы.