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Восходящая звезда российского футбола умерла во сне из-за остановки сердца

Москва, 05.08.2019
  • Восходящая звезда российского футбола умерла во сне из-за остановки сердца

Instagram ЖФК «Чертаново»

Страшная трагедия произошла в российском футболе.

Скончалась полузащитник ЖФК «Чертаново» Анастасия Березина. Восходящая звезда отечественного футбола ушла из жизни в возрасте 21 года. Согласно информации, размещённой на официальной странице клуба в Instagram, Настя умерла во сне – у неё остановилось сердце.

Больше половины своей жизни девушка отдала футболу и своему любимому клубу, отыграв 11 лет в «Чертаново», пройдя все ступени — от начальной школы до стартового состава молодёжной сборной страны. Березина – многократный чемпион России, лучший игрок и бомбардир самых различных турниров. Выступала сначала за юниорскую, а затем и за молодежную команды РФ, в составе которой дебютировала 23 сентября 2013 года. На её счету 15 матчей и 8 голов за сборные.

Дважды делала «дубль» в матчах отборочного турнира молодёжного чемпионата Европы – против Белоруссии и Македонии. Победительница турнира «Кубанская весна» 2014 года.

ЖФК «Чертаново» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними.

«Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Насте был всего 21 год. Светлая память», – говорится в заявлении клуба.

О месте и времени прощания и похорон с футболисткой будет объявлено дополнительно.

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