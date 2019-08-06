Курс доллара возьмут под контроль

Американские сенаторы Джош Хоули и Тэмми Болдуин (республиканец и демократ) представили на прошлой неделе законопроект, который позволит регулировать курс доллара. Документ предполагает введение определенной комиссии с иностранных покупателей американских акций, облигаций и других активов платы за доступ к рынку этих активов, передает Finmarket. Регулятором процесса должна выступить ФРС.

"На протяжении двух десятилетий зарубежные страны, включая Китай, манипулировали курсами своих валют, чтобы увеличить экспорт, при этом делая американские товары более дорогими за рубежом, - отмечается в сообщении на сайте Тэмми Болдуина. - Покупка иностранцами американских акций, облигаций и других активов также привела к переоценке стоимости американского доллара, что поставило наши предприятия и работников в невыгодное положение. В результате наш торговый дефицит вырос взрывными темпами, 90 тыс. предприятий были закрыты, тысячи семейных ферм обанкротились, а миллионы рабочих в промышленности лишились работы".

"Этот законопроект создаст новый мощный инструмент для борьбы с валютными манипуляторами, поощрения инвестиций в американский рынок труда и повышения конкурентоспособности нашего экспорта во всем мире", - говорится в заявлении Джоша Хоули.

Взимание платы за доступ к американскому финрынку — это продолжение идеи торговой войны, в результате которой США надеются пережить всех своих соперников и выйти победителями, навсегда утвердившись в роли крупнейшей и самой влиятельной экономики на планете, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Эта торговая война является началом кризиса капитализма как общественно-экономической формации, и продлится, вероятно, следующие 10-20 лет. США предполагают, что их финансовые резервы, а также возможность эмиссии доллара, являющегося резервной валютой, позволят им просто пересидеть наиболее трудные времена, дождавшись разорения Китая, Ирана и других геополитических противников.

США уникальны — огромный госдолг этой страны и роль доллара в международных расчетах делает все остальные страны заинтересованными в ее стабильности. «Не думаю, - говорит эксперт. - что взимание платы за операции в американскими бумагами продлится долго, потому что вызовет цепную реакцию введения таких же сборов в Евросоюзе, потом в азиатских и арабских странах, а дальше может начаться кризис на фондовых площадках, и вместо платы за пользование ресурсом нужно будет приплачивать инвесторам, чтобы они вернулись».

«Мы живем в интересное время разрыва многих торговых соглашений, но свободный доступ на финрынок, его ликвидность — это базовые принципы, на которых строится биржевая торговля, и устранить их — значит нарушить механизм работы рынков и ликвидности. Полагаю, что Джош Хоули и Тэмми Болдуин это хорошо понимают и просто желают немного повысить собственную популярность в ходе дискуссии по этому законопроекту», - добавляет Алексей Антонов.

Суть предложения сенаторов Джоша Хоули и Тэмми Болдуина - фиксация курса национальной валюты и ключевых финансовых инструментов административными методами, признает Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». Это распространенная методика для стран, которые, в силу экономических слабостей, не могут в полной мере обеспечить доступ инвесторов к своему рынку. Подобная практика сейчас применяется, в частности, в КНР, где недостаточная монетизация экономики – в целях сохранения стабильной инфляции - компенсируется административными ограничениями, лимитирующими доступ инвесторов к рынку.

США, испытывающие проблемы растущих долгосрочных рисков ускорения инфляции, которые стали следствием долговой проблемы и избыточной монетизации, на определенном этапе могу ввести такие определенные ограничения, считает эксперт. Поскольку в силу накопленных экономических дисбалансов не смогут на определенном этапе обеспечить полноценный и полномасштабный доступ инвесторов к своему рынку. Это будет меньшее из зол, поскольку такая практика позволит мировой экономике получить больше времени для абсорбирования новой реальности, в которой американские долговые инструменты больше, возможно, не будут эталоном минимальных рисков, а доллар– один из эталонов минимальной, для рыночных экономик, долгосрочной инфляции.

Проблема – в реализации данной идеи, уверен Александ Осин. В 30-е годы, экономика США испытывала схожие с текущими проблемы повышения ставок в условиях гипермонетизации. При этом, доля развитых стран в мировом ВВП и производстве была выше 50%, доля в мировых финансах – полностью доминирующая. В этих условиях курс доллара был фиксированным, и это помогало мировой экономике абсорбировать инфляционные шоки, хотя и не избавило ее от шоков экономико-политических. Сейчас мы имеем долю развитых стран в мировом ВВП и, что важно, производстве менее 30%, в значительной степени многополярную финансовую систему с усиливающимся вектором этой многополярности и очень высокий уровень взаимной интеграции стран в области экономических решений.

Это, говорит эксперт, позволяет избегать военно-политических шоков, но эта система стоит в основе 50-летнего экономического застоя, в рамках которого накапливаются значительные и уже слабо контролируемые существующей – указанной выше – системой глобальных сдержек и противовесов. Речь идет, прежде всего, о дефицитах, формируемых на ключевых товарных рынках и дисбалансах формируемых в социальной сфере. В этой ситуации, вопрос о том, договорятся ли политики о новой фиксации курса доллара остается открытым.