Эксперты составили рейтинг самых бюджетных городов для жизни иностранцев

Эксперты составили ежегодный рейтинг International Moving Price Index-2019, назвав самые дешевые города для жизни иностранцев. Для этого они проанализировали базовые траты туристов, включая ежедневные расходы, стоимость аренды жилья, транспорт, продукты питания и напитки, а также стоимость мобильного тарифа в роуминге, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

В итоге, ТОП-10 возглавил город Нью-Дели, который является официальной столицей Индии. Расходы на одного иностранного туриста в месяц здесь составляют 1 735 долл. Расходы на семью в месяц 4 232 долл. На втором месте расположился Стамбул – крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны. Здесь для комфортного проживания в месяц иностранцу хватит 2 054 долл., расходы на семью составят 4 045 долл. В тройке лидеров также столица Болгарии София (2 282 долл., 4 525 долл.).

Любопытно, что замыкает ТОП-10 Санкт-Петербург. Чтобы месяц прожить в Северной столице России одному иностранцу потребуется минимум 2 760 долл., семье – 5 669 дол.

Кроме того, в десятку самых бюджетных городов мира для иностранцев вошли: Буэнос-Айрес, Аргентина (2 288, 4 526), Куала-Лумпур. Малайзия (2 452, 5 088), Богота, Колумбия (2 472, 4 859), Манила, Филиппины (2 548, 5 192), Рио-де-Жанейро, Бразилия (2 640, 5 557) и Джакарта, Индонезия (2 652, 6 452).