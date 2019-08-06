Генпрокуратура выявила умышленные поджоги лесов в Приангарье

Сотрудники Генеральной прокуратуры, которые в настоящее время работают в Иркутской области, установили факты намеренных поджогов в лестных массивах Прингарья. По словам официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, пожары устраивались, для сокрытия фактов незаконной вырубки. При этом он считает, что необходимо более серьезно контролировать места вырубки леса, тем более не допускать незаконной вырубки, передаёт РИА Новости.

В свою очередь представитель Генпрокуратуры Роман Федосов утверждает, что что власти Иркутской области, а также других регионов страны, которые сейчас страдают от лесных пожаров, искажают статистику в этой сфере, занижая параметры пожаров, так как просто не успевали на них не адекватно и оперативно реагировать.