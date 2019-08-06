Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: новые сюрпризы холодного лета

Последний летний месяц уже приближается к экватору, а погода в большинстве регионов России продолжает оставаться нестабильной с большими температурными перепадами. Происходит этого из-за того, что Русская равнина находится под влиянием сразу нескольких атмосферных фронтов, которые сменяя друг друга, а порой и смешиваясь, формируют климатическую остановку. При этом происходит нехарактерный для лета погодный парадокс, когда на севере страны температурные показатели более характерные для Центральной России и наоборот.

Погода в Сибири и на Урале. Прогноз на 10 дней

Так, в регионах Западной Сибири, по прогнозу Гисметео, в ближайшие 10 дней сохранится комфортная погода. Например, в Омской и Томской областях к предстоящим выходным столбики термометров поднимутся до плюс 26-29, осадков не будет. Небольшой дождь ожидается только в среду, 7 августа. На следующей неделе уже не так жарко, но и ниже плюс 20-21 градусов не будет.

Настоящий летний зной пока в Новосибирской области: завтра здесь плюс 29, в четверг, 8 августа – 25-27. В воскресенье, 11 августа – плюс 27-28, в понедельник, 12 августа – плюс 29-30. Небольшое понижение температурного фона прогнозируется 15 августа. В этот день ожидается плюс 20-21, ветер и дождь.

В Восточной Сибири ттоже жарко – в Красноярском и Забайкальском крае в период с 7 по 15 августа температура воздуха от 25 до 31 градусов выше нуля. Чуть прохладнее в Иркутской области, Бурятии, Туве и Якутии – плюс 22-27. Во всех регионах Восточной Сибири резкое ухудшение погодных условий ожидается с 16 августа – под влиянием мощного циклона чувствительно похолодает до плюс 15-17, ожидаются ливни и шквалистый ветер.

Погода на 10 дней в Краснодарском крае и Ставрополье

Самый разгар лета сейчас в Краснодарском крае. В частности, по прогнозу Гисметео, в Краснодаре все 10 ближайших дней будет очень жарко: в дневные часы плюс 30-34, в ночное время суток - плюс 22-24. При этом осадков не ожидается. Более мягкая, но не менее комфортная погода ожидается в период с 7 по 16 августа в городе-курорте Сочи. Приятный морской бриз при дневной температуре плюс 26-28 сделают здесь нахождение комфортным, как для местных жителей, так и для отдыхающих. Температура морской воды на побережье составит плюс 23-24.

Отличная погода и на курортах Ставропольского края. Здесь не везде жарко, зато солнечно и без осадков. По прогнозу синоптиков, в Кисловодске средняя дневная температура составит 23-25 выше нуля. В ночное время суток – плюс 12-14. В Пятигорске – плюс 25-27 днём и плюс 16-19 - ночью. А вот в Минводах – все 10 дней в дневные часы столбики термометров ниже плюс 29-30 не опустятся.

Гисмеметео. Прогноз погоды на 10 дней в Центральной России и Москве

По прогнозу Гисметео, почти на всей территории Центральной России, по-прежнему, пасмурно. В Рязанской, Тульской. Смоленской и Калужской областях с 7 по 16 августа плюс 19-23 днём и плюс 12-14 – ночь. В ежедневном режиме будут выпадать осадки разной интенсивности, самые обильные из них ожидаются уже 8 августа. В этот же день возможен сильный ветер с порывами до 13-15 метров в секунду.

Похожая погода прогнозируется в ближайшие 10 дней в Ивановской, Владимирской, Костромской, Тверской и Ярославской областях. Но дождей здесь будет меньше, а солнечных дней – чуть больше. Кроме того, воздух на пиковых значениях может прогреться днём до плюс 25.

В Москве, где ещё вчера синоптики прогнозировали скорое возвращение лета, пока всё-так же по-осеннему прохладно, пасмурно, мокро и совсем некомфортно. Самым тёплым в предстоящие 10 дней станет четверг, 8 августа, когда термометры покажут в дневные часы плюс 23. При этом возможен ливень и раскаты грома. В остальные дни также ожидается выпадение осадков, средняя температура воздуха составит 18-19 градусов выше нуля. А новое потепление метеорологи теперь обещают уже не раньше 17-18 августа.