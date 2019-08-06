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Как в России заработать на конопле?

Москва, 06.08.2019
51-й выпуск «Пилим по России» при поддержке журнала «Эксперт»

В новом выпуске мы посетили Мордовию, где расположилось предприятие, стремительно развивающееся сразу в нескольких направлениях производства - они изготавливают утеплители, костру, волокно и семена.

 Самый важный ресурс "Мордовских пенькозаводов" - это техническая (пеньковая) конопля. Её используют в строительстве в качестве органического утеплителя, животноводстве (из пеньки производят подстилки и органические добавки), а также в садоводстве как природное удобрение высокого качества.

 Предприятие уже достигло больших успехов по всем этим направлениям, но зачем останавливаться на достигнутом?
Герой сегодняшнего выпуска Александр Кучинский поделился несколькими идеями, как наши зрители могут сотрудничать с компанией в рамках проекта.

 Предложение о сотрудничестве:

 "Мордовские пенькозаводы" успешно развивают бизнес в разных направлениях, но для проработки всех аспектов и идей не хватает времени и инициативных людей.

  1. Волокно. Его можно отбелить, получить из него пряжу, и поставлять для производства пряжи, текстиля и продуктов лёгкой промышленности. В России этого никто не делалает. Есть партнёр, с которым уже сделали отбеленное катонизированное волокно, пригодное для сухого прядения. Следующий шаг - вопрос масштабирования.
    Объём волокна - 200-300 тонн в год могут поставить на экспериментальные нужды.
  2. Медицинская вата. Из отбеленного волокна можно получить вату.
  3. Костра - то, что пригодно для подстилки для домашних животных, строительства, мульчирования почвы. Может быть сырьём для производства целюллозы, но низкого качества.
    Костра также может быть строительным материалом, она делает продукт легче и прочнее за счёт своей плотности.
  4. Компания сотрудничает с Тимирязевской академией - из костры делают добавки для животных
    Объём костры - 1.5 тонны в год.
  5. Семена - из них можно произвести пищевое масло холодного отжима, муку, белок, семена как топпинг для салата.
    Семена могут стать составляющей для прикорма рыб, комбикорма для животных.
    Объём - 700-800 тонн ежегодно
  6. Конопляное масло может стать основой для олив, органических гипоаллергенных красок.
  7. Арбалитовые блоки (цемент + древесная щепа). Костра заменяет щепу и за счёт своей плотности она делает материал легче, прочнее и экологичнее.
  8. Александр готов предоставить помещение и оказать финансовую поддержку для реализации совместных проектов.

 

Для сотрудничества с компанией "Мордовские пенькозаводы", пишите на электронную почту проекта pilimporossii@gmail.com

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