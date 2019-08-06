Коломойский назвал двух кандидатов в премьеры Украины

Олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, назвал двух, на его взгляд ключевых кандидатов на пост премьер-министра Украины.

По мнению бизнесмена, пост председателя правительства займёт либо Алексей Гончарук, либо Юрий Витренко.

«В фаворитах гонки Юрий Витренко и Алексей Гончарук, цитирует Коллмойского РБК. – Кто-то из них почти наверняка станет премьером».

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Алексей Гончарук – заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам.

Юрий Витренко – исполнительный директор «Нафтогаза Украины».