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Курс доллара: торговые войны обвалят рубль

Москва, 06.08.2019
  • Курс доллара: торговые войны обвалят рубль

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Накануне российский рубль, после обвала, случившегося в конце прошлой недели немного, пришёл в себя. При этом к окончанию основной торговой сессии на Московской бирже нацвалюта торговалась разнонаправлено по отношению к доллару и евро.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составил 65,10, отступив по сравнению с закрытием пятницы на 0,2%. Курс евро, напротив, прибавил 0,5% и составил 72,80 руб. Позже евро уверенно перешагнул рубеж в 73 руб. впервые с 13 июня. По данным, на 21:30 мск евро торговался уже по 73,42 руб.

По мнению большинства экспертов, разнонаправленное движение в основных валютных парах обусловлено нынешней динамикой пары на международном валютном рынке, где американская валюта несет потери по отношению к валюте ЕС. В частности, на курс доллара влияет сохранение напряжения относительно торгового конфликта между США и КНР. Напомним, недавно глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении с 1 сентября ввести пошлины в 10% на товары из Поднебесной. В понедельник, 5 августа, Центробанк КНР опустил курс юаня к долл. до минимума с декабря 2018 года. Трамп в своем микроблоге сразу же обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом.

Как считает Андре Бахос из New Vines Capital LLC, сейчас динамика курса валют является частью торговой войны. Поэтому у рынка нет оптимизма относительно скорого решения по торговле. Трейдеры также обращают внимание на статистику из США. Согласно последнему релизу американского Института управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг США во втором летнем месяце опустился до 53,7% с июньского уровня в 55,1%. При этом аналитики прогнозировали рост индикатора до 55,5%.

Если же вернутся к рублю, то нацвалюта, несмотря на снижение мировых цен на нефть и бегство инвесторов от риска, выглядела в понедельник значительно лучше большинства валют EM. Аналитики это объясняют падением рубля в конце прошлой недели, в результате чего часть трейдеров решила зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в долларе. При этом у «медведей» в паре доллар-рубль пока не получилось пробить поддержку на уровне 65 руб.

В свою очередь эксперты «Сбербанка», которые недавно улучшили свой прогноз по рублю на 2019 году в целом (64.5 руб. за доллар), отмечают ухудшение внешнего фона для рубля. Именно это, по их мнению, привело к обрушению рубля на минувшей неделе по отношению к доллару.

При этом они считают, что в ближайшее время внешние факторы останутся главными в числе драйверов для рубля. Стоит также следить за общим настроем инвесторов к активам развивающихся рынков. Здесь, как подчеркнули в «Сбербанке», необходимо сфокусироваться на показателях темпов роста мировой экономики, на торговых переговорах США и КНР. Также эксперты крупнейшей российской кредитной организации считают, что также немаловажны такие локальные факторы, как сезонно слабый текущий счёт и изменение настроений на новостях по санкциям.

«Поэтому в краткосрочной перспективе мы ожидаем консолидации курса рубля вблизи текущих уровней», – резюмировали в Сбербанке.

Между тем, Александр Абрамов из банка «Солидарность» предполагает, что несмотря на то, что накануне рубль к доллару сумел немного отыграть свои позиции, торговые войны Вашингтона с Пекином могут обвалить нацвалюту. При этом он пояснил, что неопределённость в китайско-американских отношениях сначла обвалит нефть ниже годовых минимумов, что существенно повлияет на нашу финансовую систему – произойдёт девальвация, начнётся снижение рынка ОФЗ, ЦБ РФ вынужден будет тратит допсредства для поддержки финансовой стабильности.

Как следствие вырастут ставки по депозитам и по кредитам, а регулятор будет вынужден поднимать ключевую ставку, что в свою очередь приведёт к ещё более серьёзному замедлению российской экономики.

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