Курс доллара: Сбербанк сделал оперативный прогноз по рублю

Курс доллара снижается во вторник на 37 копееек к 12.25 - до 65,16 руб., курс евро упал на 40 копеек - 72,96 руб. Российская валюта отыгрывает сегодня потери понедельника, несмотря на турбулентную ситуацию на мировых рынках из-за эскалации торгового противостояния между США и Китаем.

На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении с 1 сентября ввести пошлины в 10% на товары из Поднебесной. В понедельник, 5 августа, Центробанк КНР опустил курс юаня к долл. до минимума с декабря 2018 года. Трамп в своем микроблоге сразу же обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, затем министерстов финансов США также признало Китай валютным манипулятором. После этого мировые рынки перешли к фронтальному падению.

Как отмечается в оперативном аналитическом отчете Сбербанка во вторник, волатильность рубля значительно возросла, что является частью глобальной тенденции.

Это, безусловно, является негативным фактором для рубля и будет препятствовать его восстановлению ниже 65 руб. за доллар, пока ситуация не успокоится.

Ситуация может начать улучшаться сегодня вечером, если управляющий ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард, известный голубь, сигнализирует о том, что ФРС готова к дальнейшему снижению ставки. Аналитики Сбербанка, отмечают, что это наиболее вероятный сценарий, однако если этого не произойдет, риски вернутся, и курс рубля может упасть вместе с другими валютами развивающихся стран.