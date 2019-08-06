Ливень и сильный ветер в Ульяновской области: повалены десятки деревьев, подтоплены дома

Сильный ливень и шквалистый ветер, которые обрушились на Ульяновскую область, валили в регионе деревья, также подтоплено несколько жилых строений, а в частных домовладениях протекают крыши.

По данным пресс-службы регионального правительства, за последние 14 часов в области выпало более полуторамесячной нормы осадков. Согласно информации, которая поступает от спасателей, подтоплены 26 дворовых территорий в Ульяновске, а также 16 частных домов и 12 многоэтажных строений. Также повалено более 50 деревьев. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы в домах, где протекли кровли. Больше всего протечек зафиксировано в Ульяновске и Димитровграде.

Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду, сразу в 14 муниципалитетах области произошёл обрыв линий ЛЭП, из-за чего тысячи человек остались без электричества.

При этом, по прогнозу синоптиков, во вторник, 6 августа, в регионе выпадение осадков продолжится, но они будут непродолжительными и малой интенсивности. Хотя, в целом погода в области останется очень неустойчивой – ожидается плюс 14-15 днём, и 9-11 градусов выше нуля ночью.