В отношении Порошенко возбуждено новое дело

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное производство о возможной организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через госграницу. Речь идет о поездке Порошенко с семьей в январе 2018 года на Мальдивы. Украинские журналисты выяснили, что Порошенко летал на частном самолете вместе с семью пассажирами, однако никто из семьи Порошенко не проходил паспортного контроля. Попытка Порошенко скрыть недельный отпуск на Мальдивах был вызван его неприлично большой стоимостью – по подсчетам тех же журналистов отдых президентской семьи обошелся минимум в пол миллиона долларов США.

Ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных дел в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко. А 26 июля Порошенко побывал на первом допросе в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском».