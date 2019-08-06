Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за нарушений на Южных Курилах

Японского посла в РФ Тоёхису Кодзуки вызвали в МИД РФ где ему выразили протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов заявил послу, что комментарии Токио по поводу визита руководства нашей страны на Южные Курилы граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России.

При этом наш дипломат напомнил послу Японии, что Южные Курилы на законных основаниях являются территорией РФ. Кроме того, Кодзуки вручили ноту с выражением протеста из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами. Токио было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп. В сообщении МИД РФ подчёркивается, что посол Японии в РФ обещал сообщить о сделанном ему представлении руководству страны.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи ей двух островов южно-курильской гряды в рамках переговоров о мирном договоре и поставила в данном вопросе точку. Основной причиной отказа обсуждать эту тему является обеспокоенность Кремля относительно альянса между Токио и Вашингтоном, который может привести к размещению американского военного контингента в различных частях японского архипелага.

Кроме того, в Москве опасаются, что из-за того, эта тема является очень чувствительной для многих россиян, её дальнейшее обсуждение может сказаться на поддержке российских властей со стороны населения.