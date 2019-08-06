Правильное питание

Дома выключился свет и данные на компьютере не сохранились – такая бытовая ситуация случается иногда среди рядовых пользователей компьютерной техники. Гораздо более серьезные проблемы перебои с электричеством могут вызвать в сложных ИТ-системах – например, в центрах хранения данных. На предотвращение подобных ситуаций нацелена работа источников бесперебойного питания (ИПБ), которые могут защитить компьютерную инфраструктуру от сбоев внешнего электропитания.

Российский рынок источников бесперебойного питания продолжает динамичный рост. По данным международной аналитической компании IDC, в ушедшем году в России было продано 1,235 млн. ИПБ, что на 9% больше, чем в 2017 году. В деньгах прирост составил скромнее – по данным IDC, он увеличился на 3,4%, достигнув объема 258,9 млн долларов.

«Глобально рынок ИБП растёт вместе развитием ИТ-инфраструктуры. Тех же центров обработки данных в мире и в России становится больше, соответственно все больше становится места и для устройств для бесперебойного питания, -- объясняет Максим Орехов, технический эксперт российского представительства компании Vertiv. -- Правда, с одной стороны идет сокращение рынка совсем маленьких ИПБ, которые использовались для защиты рабочих станций и компьютеров, поскольку массовый потребитель больше пользуется ноутбуками и планшетами. С другой стороны, ИБП средней мощности показывает большой рост в связи с развитием периферийных вычислений. Устойчивый спрос наблюдается и в сегменте крупных бесперебойников, которые требуются для реализации крупных проектов».

Аккумуляторы нового типа

Сегодня конструктивно большинство ИБП работают на основе традиционных свинцово-кислотных аккумуляторов. Однако в последнее время их начинают теснить на рынке устройства, созданные на основе более современных литий-ионных аккумуляторов. Пока их стоимость существенно дороже, но при этом они имеют ряд важных преимуществ. «Два самых главных преимущества ИБП на литий-ионных аккумуляторах – это компактность и снижение веса, что очень важно для пользователей, которые стремятся минимизировать расходы на аренду помещения, -- отмечает Максим Орехов. – Плюс литий-ионные аккумуляторы обладают более долгим сроком службы, они могут работать при более высоких температурах. Дело в том, что при повышении температур литий не так выходит быстро из строя, как свинец, не так быстро теряет ёмкость. Также литий можно дольше хранить на складе, потому что они менее склонны к саморазряду. Такие аккумуляторы выдерживают более высокие зарядные токи -- то есть литий мы можем быстрее зарядить после цикла разряда при пропадании электропитания. Таким образом стоимость владения оборудования на литий-ионных аккумуляторах получается гораздо ниже».

На недавнем мероприятии для журналистов в Болонье (Италия) компания Vertiv продемонстрировала ряд своих новых моделей ИБП, конструкция которых построена на литий-ионных аккумуляторах. Это, например, ИПБ серии Liebert EXL S1, которые отличаются компактностью, экономичностью, простотой обслуживания. Такой тип оборудования пользуется возрастающим спросом. «Ещё несколько лет назад у нас были единичные случаи использования литий-ионных ИБП, а по итогам прошлого года уже было продано 1,4 тыс. таких установок. А к середине текущего года мы уже достигли прошлогодний уровень продаж в 1,4 тыс. установок. То есть мы видим, что спрос на литий-ионные ИПБ растет в разы», -- говорит Андреа Ферро, директор бизнес-направления ИБП переменного тока компании Vertiv в регионе Европа, Ближний Восток, Африка.

«Умное» электропитание

В ближайшее время спрос на источники бесперебойного питания будет продолжать расти. По оценкам компании Vertiv, к 2021 г. в мире в центрах обработки данных в общей сложности будет насчитываться 23 млрд. устройств, обслуживание которых будет требовать новое оборудование. При этом заметная мировая тенденция заключается в том, что в настоящее время акцент на смещение вычислений и хранения данных сейчас смещается ближе к пользователям (так называемый Edge Computing). В этой связи площадки обработки данных размещаются по всему миру, и число обслуживающего их ИТ-персонала сокращается. Это в свою очередь поднимает спрос на более интеллектуальные ИТ-системы и инфраструктуры, способные обеспечить удаленную видимость и дистанционный контроль за состоянием таких объектов. Не стоит забывать и о растущей актуальности темы энергоэффективности, а также развития использования альтернативных источников энергии.

«Спрос на так называемые «интеллектуальные» ИБП будет в ближайшее время повышаться, -- отмечает Максим Орехов. – При этом вероятно такие системы будут получать энергию не только от традиционной электрической сети, но и задействовать альтернативные источники питания, возможно сглаживая при этом пики нагрузки потребления. Также новые «умные» системы будут способны анализировать стоимость электроэнергии и создавать алгоритм, когда ее более выгодно потреблять и даже отдавать обратно в сеть. То есть здесь уже будет развиваться подобие искусственного интеллекта».

Правда, для развитие таких систем будущего в России нужно совершенствовать законодательство. Для того, чтобы в сеть отдавать избытки электроэнергии, полученные, например, от альтернативных источников, нужно получать специальную лицензию. «Если этот процесс документально упроститься, то такие «умные» решения будут, без сомнения, развиваться и в России», -- убежден Максим Орехов.