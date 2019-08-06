Прокуратура требует лишить родительских прав пару, пришедшую с годовалым сыном на незаконную акцию

Столичная прокуратура требует лишить родительских прав супругов, которые 27 июля пришли со своим годовалым сыном в центр Москвы на несогласованную акцию оппозиции.

Как говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте надзорного ведомства Москвы, у отца мальчика нет права голоса на выборах в Мосгордуму, так он временно зарегистрирован в столице. Кроме того, отмечается, что молодые люди передавали ребёнка другим лицам, чтобы они могли избежать задержаний и беспрепятственно проходить через оцепления. Тем самым, родители подвергали опасности здоровье и жизнь своего сына, злоупотребляя родительскими правами в ущерб интересам ребёнка.

«Указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка», – подчёркивается в релизе столичного надзорного ведомства.

По данным СМИ, одним из тех, которому супруги передавали ребёнка, был Сергей Фомин — фигурант уголовного дела о массовых беспорядках во время митинга. При этом – он единственный из 10 фигурантов дела, который не находится под стражей, Фомин объявлен в федеральный розыск. Согласно информации СК РФ, покидая митинг, Фомин «взял на руки чужого маленького ребёнка для беспрепятственного прохода мимо оцепления».