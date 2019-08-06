Трамп спровоцировал сильнейший в этом году обвал рынков

Первый в августе понедельник стал «черным». Мировые финансовые рынки рухнули в этот день на фоне опасений усиления торговой войны между США и КНР. Сейчас все выше вероятность того, что торговая война вдобавок ко всему еще и перерастет в валютную.

Главный удар приняли на себя американские рынки. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился более чем на 766 пунктов (2,9%) и показал худший в 2019 году результат. Еще сильнее падение S&P 500 и Nasdaq – 3 и 3,4% соответственно.

Примерно так же сильно отреагировали европейские рынки. Например, падение британского индекса FTSE 100 составило почти 180 пунктов (ок. 2,5%), немецкого Dax – примерно 1,8%, а французского Cac40 – около 2.2%.

Как обычно, тон «черному» понедельнику задала Азия. Во вторник падение азиатских рынков, конечно, замедлилось, но говорить о каком-либо восстановлении еще рано. Так австралийский индекс ASX200 был ниже на 2%, Hang Seng и Nikkei – на 0.7%.

Дональд Трамп, как злой волшебник, вызвал бурю на мировых финансовых площадках без громких заявлений на публике. Он спровоцировал коллапс своим любимым способом - при помощи нескольких твитов, в которых обвинил Пекин в манипуляциях с валютой и в нечестных приемах в торговле, наносящих большой ущерб Америке.

«Китай по-прежнему хочет получать сотни миллиардов долларов,- написал президент США в одном из твитов,- которые они крадут в Америке при помощи нечестных торговых приемов и манипуляций с валютой. Такую ситуацию было необходимо исправить много лет назад!»

МВФ предупредил, что рост глобальной экономики еще больше замедлится из-за страхов усиления войны между Вашингтоном и Пекином. Федрезерв на прошлой неделе для ускорения роста американской экономики впервые за 10 лет снизил процентную ставку, а китайский центробанк (PBOC) тоже впервые за десять лет позволил юаню подешеветь ниже психологически важной отметки – 7 юаней за доллар. Сейчас можно услышать, что Пекин, возможно, хочет вепонизировать (превратить в орудие) валюту, потому что слабый юань поможет Китаю смягчить последствия торговой войны с США.

На прошлой неделе, напомним, Трамп пригрозил Пекину введением с 1 сентября пошлин на китайские товары в общей сложности на 300 млрд долларов. Речь идет об обложении тарифами абсолютно всех товаров, которые Америка покупает у Китая. Пекин в пятницу пригрозил Вашингтону ответными мерами.

«Тот факт, что они (китайцы) перестали защищать рубеж в 7 юаней за доллар,- уверен Джулиан Эванс-Причард, аналитик Capital Economics,- свидетельствует о том, что они практически лишились надежд на достижение торгового соглашения с США».

Соблазн девальвировать юань и тем самым несколько облегчить последствия торговой войны с Америкой был велик, но руководство РВОС «терпело» и ничего не делало, потому что до самого последнего времени сохранялась надежда на поступательное развитие переговоров между американской и китайской делегациями. Однако последний раунд переговоров в Шанхае не дал результатов. Раздраженный Трамп начал угрожать китайцам очередным введением тарифов. После этого стало очевидно, что надежда на заключение мира в ближайшее время улетучилась и что конфликт постепенно выходит из-под контроля. Главный китайский банк девальвировал юань, объяснив свои действия последствиями торговой войны с США и заслужив от Трампа прозвище «валютные манипуляторы».

Конечно, договариваться рано или, что сейчас уже намного вероятнее – поздно, все равно придется. Но на ближайшее будущее картина вырисовывается невеселая.

«Китай требовал, чтобы в любом соглашении было прописано снятие тарифов с китайского экспорта,- объясняют Кейт Уэйд и Крейг Ботэм, аналитики лондонской инвестиционной фирмы Schroders.- Демонстративно пойдя наперекор Пекину и пообещав ввести новые тарифы, американский президент показал, что он крайне недоволен поведением китайской стороны. Сейчас дела зашли настолько далеко, что ни одна из сторон не может пойти на ослабление напряжения, не потеряв при этом лицо. Это ведет к уменьшению шансов на достижение соглашения. И напротив, вероятность дальнейшей эскалации растет».