СМИ: посол США в РФ подал в отставку

Посол США в Москве Джон Хантсман подал заявление американскому президенту Дональду Трампу, в котором попросил об отставке.

Как пишет газета Salt Lake Tribune, которое публикует копию письма о 5 августа, в своем послании дипломат благодарит главу Белого дома за доверие и возможность занять должность посла в РФ «во время сложного периода в российско-американских отношений». При этом он подчёркивает, что подаёт в отставку с 3 октября 2019 года и надеется, что это оставит достаточно времени для назначения на его должность преемника.

Кроме того, Хантсман подчеркнул, что Вашингтон должен продолжать привлекать Москву к «ответственности», когда поведение «Кремля угрожает США и её союзникам». По его словам, несмотря на серьёзные противоречия между Россией и США существуют и общие интересы, которые нельзя игнорировать.

«Никакая перезагрузка или перезапуск не сможет помочь, лишь ясное понимание наших интересов и ценностей, а также практические рамки для поддержания диалога». Провал не является вариантом, и люди с обеих сторон заслуживают лучшего», – резюмировал Хантсман.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе состоявшейся 31 июля телефонной беседы обсудили предстоящую смену посла США в Москве. Об этом в эфире телеканала CNN рассказал его ведущий, ссылаясь на источники близкий к администрации президента США.

При этом отмечается, что лидеры двух стран обсудив сам факт грядущей смены посла, имени его возможного приемника не называли. Кроме того, в ходе телефонных переговоров Путин и Трамп не затрагивала такие вопросы, как выход обеих стран из Договора РСМД и новые антироссийские санкции США.