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В России ответили генсеку НАТО на слова о присоединении Крыма

Москва, 06.08.2019

Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – объяснил вхождение Крыма в состав РФ последствием усилившейся конкуренции между великими державами. При этом, по его словам, одним из главных современных вызовов является соревнование между странами.

«И мы видим последствия этого от Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», – говориться в заявлении главы альянса, которое опубликовано на официальном сайте НАТО.

В России на высказывание Столтенберга ответили с некоторыми нотками иронии, поблагодарив страны-участницы альянса за «помощь» в воссоединении Крыма с РФ. В частности, депутат нижней палаты российского парламента Руслан Бальбек напомнил, что возвращение полуострова в состав РФ произошло вследствие госпереворота на Укриане, который был организова при поддержке НАТО, передаёт РИА Новости.

«Это был сигнал для жителей Крыма, что пора возвращаться домой, на свою историческую родину в Россию. А политика НАТО, направленная против РФ, послужила своеобразной помощью, ускорив воссоединение Крыма с РФ», – резюмировал депутат.

В свою очередь коллега Бельбека по Госдуме Наталья Поклонская назвала заявление Столтенберга проявлением «комплекса неполноценности».

«Удивительно слышать признание в том, что именно борьба за глобальное превосходство явились причиной крымского референдума, – написала она в своем аккаунте в Instagram. – Упорное непризнание очевидных вещей — это комплекс неполноценности перед великой державой Россией?».

Кроме того, Поклонская уличила Столтенберга в бездушному безразличии к проблемам жителей полуострова, которые искренне хотели стать частью нашей страны.

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