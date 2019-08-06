«Элементарный грабеж»: в России отреагировали на блокировку Вашингтоном активов властей Венесуэлы

Несмотря на острое противостояние с Ираном в Персидском заливе в Вашингтоне не забывают еще об одном «враге» Америки - Венесуэле. Президент Трамп ввел в понедельник новый пакет санкций против этой латиноамериканской страны. Если вкратце, то они замораживают все активы правительства Николаса Мадуро на территории США, а также предусматривают дополнительные ограничения на въезд в Америку венесуэльцев, так или иначе связанных с правительством Мадуро.

Новые санкции против Венесуэлы, считают в Белом доме и Госдепе США, позволяют приравнять эту страну к Северной Корее и Ирану, которых американцы хотят изолировать от всего мира.

Любая страна, организация, компания или физическое лицо, имеющие дела с этими странами, включая теперь и Венесуэлу, подпадают под действие вторичных санкций и будут отлучаться от международной финансовой системой, находящейся под полным контролем Соединенных Штатов.

Пока не очень ясно, как новые санкции отразятся на американских нефтяных компаниях типа Chevron, которой совсем недавно дали трехмесячную отсрочку и разрешили продолжить добывать нефть в Венесуэле.

Новые санкции последовали после нескольких месяцев неудачных усилий Вашингтона сместить Николаса Мадуро, включая признание законным лидером страны Хуана Гуайдо, лидера оппозиции и главу парламента Венесуэлы. Вместе с США его признали временным президентом Венесуэлы еще более полусотни государств.

На прошлой неделе президент Трамп рассказал журналистам, что размышляет сейчас над тем, стоит ли объявить Венесуэле блокаду. После этих слов президента чиновники в Белом доме начали дружно говорить, что у Мадуро для добровольной отставки не так уж и много времени. Если он не воспользуется этой возможностью, то против него и Каракаса будут приняты еще более жесткие меры.

Санкции Белый дом объявил накануне открытия в Лиме конференции латиноамериканских стран, признающих Гуайдо законным президентом Венесуэлы. На конференции с очередными призывами усилить нажим на Каракас выступит советник по национальной безопасности США Джон Болтон.

Министр торговли США Вилбур Росс, который тоже посетит Лиму, рассказал о планах США в отношении Венесуэлы: «Ситуация в Венесуэле будет и дальше ухудшаться до тех пор, пока признанное международным сообществом правительство Хуана Гуайдо не начнет проводить необходимые экономические, политические и социальные реформы».

В санкциях предусмотрены исключения гуманитарного характера. Они разрешают, например, сделки по снабжению венесуэльцев предметами и товарами первой необходимости: продуктами, одеждой, лекарствами и т.д.

Несмотря на всю кажущуюся важность и жесткость нового пакета санкций на Венесуэлу не стоит преувеличивать их значение, потому что они просто узаконивают уже свершившийся факт: большая часть активов и собственности правительства Мадуро за пределами страны уже находится под контролем Хуана Гуайдо и его союзников.

Конечно, новые санкции и угроза самим попасть под американские санкции заставят компании и физических лиц хорошо подумать, прежде чем вести дела с правительством Мадуро. Но так же очевидно, что они не подействуют на главных союзников Каракаса – Россию, Кубу, Индию и Китай, который несмотря на все призывы из-за океана продолжает покупать у Венесуэлы нефть. Без присоединения к санкциям вышеперечисленных стран, конечно, изоляция правительства Николаса Мадуро не может считаться полной.

Наверняка Вашингтон сейчас удвоит усилия, чтобы убедить отказаться от венесуэльской нефти и ее второго по объемам покупателя – Индию.

Едва ли американцы будут тратить силы и время на уговоры Москвы отказаться от поддержки Мадуро. Естественно, в Москве к новым санкциям против Венесуэлы отнеслись крайне негативно. Видные российские политики считают, что они противоречат как нормам международного права, так и обязательствам, взятым на себя Соединенными Штатами.

«Разумеется, действия США если и законны, то только с точки зрения внутренней американской юрисдикции,- комментирует американские санкции США председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.- В остальном же они абсолютно противоречат основополагающим нормам международного права, включая Устав ООН, и международным обязательствам самих США, в том числе перед Венесуэлой. Американцев это давно не смущает - они, как известно, придерживаются принципа верховенства национального права над международным и его экстерриториальности».

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий расценил указ президента США Дональда Трампа о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы как бандитизм и рейдерский захват.

"Указ Трампа о блокировании собственности властей Венесуэлы в США - бандитизм и рейдерство. Вашингтон таким образом ведет себя как крайне ненадежный партнер, который под надуманными предлогами занимается элементарным грабежом", -приводит слова депутата ТАСС. Он при этом подчеркнул, что "подобные действия вопиющим образом противоречат международному праву".

"Соединенные Штаты продолжают методами экономического терроризма вмешиваться в дела суверенного государства и оказывать давление с целью смены правящего режима в Каракасе", - убежден глава комитета.

Слуцкий указал на то, что Николас Мадуро "по-прежнему остается единственным легитимным и законно избранным президентом". "Смена власти в любой стране должна проводиться цивилизованно и путем выборов. Любые разговоры о нарушении демократии и узурпации власти на фоне реальных шагов по ухудшению положения населения Венесуэлы - цинизм и проявление гегемонии со стороны США" - резюмировал он.