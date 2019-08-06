Зеленский отправился к Эрдогану

Президент Украины Владимир Зеленский с 7 по 8 августа будет находиться с официальным визитом в Турции, в ходе которого запланированы его встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

По сообщениям турецких источников стороны обсудят развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности. В начале этого года Украина уже закупила у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB. Это беспилотники оперативно-тактического уровня, которые могут быть вооружены высокоточным ракетным вооружением. Кроме того, турецкая сторона надеется поучаствовать в инфраструктурном строительстве на Украине, в частности в дорожном строительстве.