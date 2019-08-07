Более половины российский семей имеют непогашенные кредиты

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведен 25 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, 51% российских семей выплачивают кредиты. При это 48% не связаны кредитными обязательствами. Ещё 1% опрошенных отказались сообщить эту информацию, передаёт агентство «Интерфакс».

Также социологи выяснили, что 74% респондентов в ближайшие 2-3 года не собираются брать кредиты или совершать покупки в кредит. Приобрести квартиру/дом/земельный участок в ипотеку планирует каждый десятый опрошенный. Собираются брать автокредит 6% россиян.

5% опрошенных участников опроса хотят взять кредит на ремонт квартиры или дома, 3% – на образование или лечение.

Любопытно, что 10 лет назад всего 26% наших соотечественников имели непогашенные кредиты.