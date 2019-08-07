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Четверть детей в России живут за чертой бедности

Москва, 07.08.2019

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), в нашей стране более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет проживают в семьях, чей уровень доходов ниже прожиточного минимума. Как отмечается в исследовании, уровень бедности среди детей в 2 раза выше этого же показателя по стране. Больше всего таких семей с детьми - жители в сельской местности (45%). При этом отмечается, что очень высокий уровень бедности в многодетных семьях – 52,2%.

Как пишет РБК, соответствующая информация была опубликована в докладе ведомства «Социально-экономические индикаторы бедности» и относится к 2017 году. Более актуальная информация появится лишь летом 2020 года, когда Росстат озвучит данные за 2018 год.

В свою очередь в пресс-службе Минтруда подтвердили, что данные Росстата по числу бедных относятся к 2017 году. И, как отметили в ведомстве, объём мер поддержки семей с детьми с тех пор существенно вырос.

В министерстве также подчеркнули, что цель по снижению бедности будет достигаться за счёт различных мероприятий по обеспечению устойчивого роста реальных доходов населения. Среди них: осуществления выплат в связи с рождением и воспитанием детей, программные мероприятия ряда федеральных программ национальных проектов, а также госпрограммы и мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности.

Напомним, в марте 2018 года глава российского государства Владимир Путин дал поручение Кабмину РФ снизить в 2 раза уровень бедности в РФ до 2024 года. Однако, как заявили в Счётной палате, в 2019 году уровень реальных располагаемых доходов наших соотечественников будет падать, поэтому снизить уровень бедности в этом году на 2,4%, как это было запланировано в указе Путина, не получится.

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