Гисмето, прогноз погоды: синоптики рассказали о новых погодных катаклизмах

По прогнозу Гисметео, на этой неделе в Европейскую часть страны на несколько дней вернётся климатическое лето. Изменение температурного фона произойдёт под влиянием антициклона, который на некоторое время вытеснить холодный атмосферный фронт с территории Центральной России

Погода на Дальнем Востоке. Прогноз на 5 дней

Зато резкое ухудшение погодных условий ожидается на Дальнем Востоке. Прежде всего, на юге региона, который окажется под ударом тропического тайфуна. По прогнозу Гисметео, он принесёт интенсивные дожди и усиление ветра. В настоящее время мощнейший атмосферный фронт уже вошёл в акваторию Японского моря и приближается к российским границам. По мере продвижения он растеряет свою силу и переродится в обычный, но сильный циклон. Поэтому, накрыв в четверг, 8 августа юго-восточное побережья Приморья, атмосферный фронт обрушит на регион проливные дожди. Как прогнозируют метеорологи Гисметео, всего с 8 по 9 августа выпадет более 40 мм осадков. Самые интенсивные из них при температуре воздуха плюс 19-21 ожидаются в Находке. Часть осадков попадёт в бассейн Уссури – притока Амура, где сейчас проходит дождевой паводок.

К слову, обстановка в Хабаровском крае сейчас также остаётся неспокойной. В частности, в самом Хабаровске в черте города уровень воды на реке Амур продолжает подниматься – накануне уже начало подтапливать набережную. Для защиты города от наводнения сооружается временная дамба. По прогнозу Гисметео, из-за сильных дождей пик паводка здесь ожидает в предстоящие выходные.

Пока же в Хабаровске плюс 25-27, кратковременные дожди начнутся в пятницу, тогда же похолодает до плюс 21. В воскресенье, 11 августа из-за сильного ливня столбики термометров опустятся до плюс 18-19.

Прогноз погоды в Москве на 5 дней от Гисметео и Метеобюро

И всё-таки, пусть и на 2 дня, но летняя погода, о которой уже стали забывать жители Москвы, возвращается в столичный регион. Уже сегодня столица оказалась в гребне атлантического антициклона, который повысил температуру воздуха до плюс 21. Правда, дождей от это меньше не стало. Так, по прогнозу Гисмето, ближе к полуночи ожидается дождь с грозой и усилением ветра. При этом атмосферное давление продолжает оставаться нестабильным – после повышения утром до 448 мм ртутного столба, к вечеру оно опустится до 743 мм.

В четверг, 8 августа, также осадки, но столбики термометров поднимутся ещё на пару градусов – до плюс 25. На этом возвращение лета в Москву… закончится. Как утверждают метеорологи Московского метеобюро, погодный коллапс ожидается в российской столице уже вечером в четверг, когда в регион вторгнется очередной циклон, который принесёт с собой не только снижение температурных показателей до плюс 18-19, но и сильные дожди с грозами.

По прогнозу синоптиков, более чем за сутки в Москве может выпасть до 50% месячной нормы осадков. При это ливни буду сопровождаться усилением ветра до 20 метров в секунду. Кроме того, упадёт до 733 мм ртутного столба и атмосферное давление. Прохладнее, но менее дождливо станет к выходным. В частности, в субботу, 10 августа, по прогнозу Гисметео, ожидается 17-19. В воскресенье, 11 августа – 16-18 градусов выше нуля, осадки и промозглый северо-западный ветер.