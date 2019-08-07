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Торговая война может запустить процесс сворачивания глобализации

Москва, 07.08.2019
#Торговые войны
  • Торговая война может запустить процесс сворачивания глобализации

AP/TASS

Рост популизма в США и по всему остальному миру, одной из причин которого является скептицизм по отношению к свободной торговле и враждебное отношение к многосторонним сделкам и соглашениям, дал основания многим экономистам утверждать, что эра глобализации достигла своего пика. Это означает, что торговая война между крупнейшими экономиками планеты может дать первоначальный толчок чему-то большему, чем простые споры относительно несправедливых и нечестных приемов ведения торговли, и может иметь куда более глубокие и важные последствия для глобальной экономики. 

Если верить автору глубокого анализа торговых отношений между США и КНР, выполненному компанией Capital Economics, то торговая война между Вашингтоном и Пекином будет набирать обороты. Она также вполне может изменить способ ведения дел между государствами.

«Быстрый рост движения товаров, услуг, капиталов и людей через границы, отличительная черта глобальной экономики последних пары десятилетий, может как раз сейчас разворачиваться на 180 градусов»,- написал в аналитическом отчете для клиентов главный экономист Capital Economics Нейл Ширинг.

Ширинг, например, считает, что мы можем быть свидетелями конца глобализации. Он также полагает, что текущие тенденции имеют макроэкономические последствия, которые могут простираться значительно дальше тарифной войны.

Решение Пекина девальвировать юань значительно ниже обычного обменного курса, помогающее китайским товарам стать более конкурентоспособными на мировых рынках и ослабить негативный эффект введения и повышения американских тарифов, подлило масла в огонь торговой схватки между США и Китаем. Явно патовая ситуация, возникшая после недавних событий, также создает угрозу мировому порядку, возникшему несколько десятилетий назад.

«Существует значительный риск того, что нынешняя торговая война между США и Китаем является началом более широкого наступления на глобализацию,- считает Нейл Ширинг,- и что это наступление в конечном итоге приведет к распаду системы, основывающейся на либеральных ценностях и правилах, которые контролировали и направляли через границы потоки товаров, капитала и рабочей силы последние 70 лет».

Конечно, пессимистический (для глобализации) анализ Ширинга далеко не единственный прогноз такого рода. Немало других экономистов считают, что негативное отношение Дональда Трампа к свободной торговле, вероятно, эхом разойдется по всей планете и может даже пережить сроки его пребывания в Белом доме.

В июне президент Трамп угрожал тарифами Мексике, которая только что согласилась на новое торговое соглашение с США и Канадой.

Борьба с южным соседом стала поворотным моментом, который поднял серьезные сомнения в том, что Америке можно верить на слово в торговых отношениях, считает Сима Шах, старший специалист по глобальным инвестициям в Principal Global Investors.

«Такое впечатление, что после десятилетий спокойного существования в глобальной торговле произошел разворот на 180 градусов»,- считает Сима Шах.

Планета видела в прошлом периоды свободной конкуренции и торговли, а также неоднократные случаи, когда протекционизм резко останавливал рост экономики.

То обстоятельство, что периоды глобализации в конце XIX и середине XX веков закончились, означает как минимум одно – что текущий период глобализации тоже может когда-то закончиться. И нет серьезных причин считать, что это не произойдет в ближайшем будущем и что начало этому процессу дается сейчас.

Ширинг считает, что современная глобализация может закончиться из-за технологических перемен (автоматизации, например), которые заставят компании для снижения затрат и производить, и распределять в одном месте.

«Если в прошлом новые технологии способствовали глобализации,- пишет Нейл Ширинг,- то сейчас они могут способствовать новому укреплению экономической деятельности. С учетом же того, что эта тенденция может просто означать стремление компаний к поиску способов более эффективной деятельности, можно говорить о положительных последствиях этого процесса».

Однако в целом, уверен Нейл Ширинг, в будущем текущие экономические тенденции и политический климат не предвещают человечеству ничего хорошего. По многим показателям, предупреждает он, нынешняя волна глобализации уже могла достигнуть пика и сейчас идет к своему завершению.

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