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Хантсман: миссия не выполнена

Москва, 07.08.2019
Соединённые Штаты меняют своего посла в России. Джон Хантсман написал прошение об отставке. Эксперимент Дональда Трампа, назначившего главой дипмиссии в одним из ключевых для США регионов мира непрофессионального дипломата, закончился неудачей.
#Официальная дипломатия
  • Хантсман: миссия не выполнена

Егор Алеев/ТАСС

Пресс-служба посольства США в России подтвердила, что Джон Хантсман написал письмо Трампу, где попросил отозвать его домой. Ранее это письмо опубликовала газета TheSaltLakeTribune, которая принадлежит семье Хантсманов, богатейшей в штате Юта и одной из самых богатых в Соединённых Штатах.

Так разрешилась интрига, которая завязалась несколько дней назад, когда телекомпания CNN сообщила, что посол США  сменится вот-вот — он даже, якобы, проводит прощальные ужины для своих коллег. Этим сообщением очень возмутилась супруга Ханстмана, Мэри Кей. В своём Инстаграмме она назвала репортаж CNN непорядочным, что оставляло простор для некоторых предположений. Может, Хантсман, всё-таки, не уйдёт? Слишком мало он пробыл в своей должности, чуть не побив рекорд Майкла Макфола. Тот проработал послом около двух лет (с января 2012 по февраль 2014-го), а после ухода вовсе был объявлен невъездным в Россию. Если со скоротечным пребыванием Макфола в России всё более-менее ясно (его контакты с несистемной оппозицией были слишком открытыми и даже можно сказать, демонстративными, что не могло не злить Кремль, особенно на фоне разворачивавшихся украинских событий), то уход Хантсмана таит некоторую загадку.

Конечно, очевидное объяснение дал он сам. В конце 2018 года в своем интервью TheDeseretnewsХантсман рассказал, что у него выявили меланому. Правда, он оговорился, что онкологическое заболевание находится в начальной стадии и не помешает ему работать.
Вместе с тем, в письме, которое опубликовала TheSaltLakeTribune не говориться о состоянии здоровья Хантсмана. Зато есть явственные намеки на то, что его отношения с российскими властями не сложились. Так, посол упоминает своих сотрудников, которые «прошли через беспрецедентные высылки, принуждения покинуть страну и колоссальные проблемы в работе». Ранее в одном из интервью Хантсман жаловался, что перед ним «не открываются некоторые двери». Условия работы в России он оценивал как ненормальные.

«Когда я езжу и не могу встретиться с губернаторами регионов и областей, меня это немного раздражает, потому что я привык работать иначе», — признался посол в интервью телеканалу «Настоящее время».

Недовольство Хантсмана контактами с Кремлем чувствуется и по тексту письма.

«В будущем мы должны и дальше призывать Россию к ответу, в случаях, если она угрожает нам и нашим союзникам… Никакая перезагрузка и перезапуск отношений не поможет. Только чёткое осознание наших интересов и ценностей и прагматичные рамки для продолжения диалога», — пишет он и эти слова похожи то ли на доверенное бумаге скрытое раздражение, то ли на предостережение Трампу, то ли на то и другое.

Какая бы конкретика ни скрывалась за этими горькими, для перспектив двусторонних отношений, словами, они свидетельствуют об одном: миссия Хантсмана в Москве окончилась неудачей.

Он был назначен послом в Россию в 2017 году с явным расчетом, что ему удастся быть эффективным проводником внешнеполитического курса Трампа. Хантсман, кстати, окончивший ту же Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, что и президент США, видимо, казался подходящей, для этой роли, кандидатурой. Он, как и Трамп, долго занимался бизнесом, поэтому прагматичен, понимает и ценит логику предпринимателя.  Конечно, его внешнеполитический опыт ограничивается контактами со странами Азии — зато Хантсман был послом в Китае и Сингапуре. То есть, умеет работать с режимами, скажем так, далекими от американских демократических стандартов.

Однако всего этого «багажа», как оказалось, мало для успешной работы в России. Возможно, Хантсман не так уж и виноват в том, что Москва и Вашингтон обмениваются санкциями, а кризиса в российско-китайских отношениях (на что, по некоторым данным, рассчитывал Трамп) так и не произошло. Но посол – это представитель американской дипломатии на месте. С него и спрос.
CNN утверждает, что отставка Хантсмана обсуждалась в ходе переговоров Трампа и Путина. Возможно, американский президент, готовящийся к переизбранию на новый срок, продумывает, как изменить курс в отношении Москвы. А для любых перемен нужны новые люди. А возможно, ухода посла потребовал российский лидер. Недаром в России недавно признали нежелательной деятельность «Атлантического совета». Учитывая, что председателем этой организации много лет был Хантсман, расценить это действие иначе, чем выражение крайнего неудовольствия Кремлём работой американского посла нельзя.

Судя по письму, опубликованному TheSaltLakeTribune, нынешний глава дипмиссии останется на своём посту до 3 октября. За это время Трамп должен найти его преемника. Сам Хантсман, судя по сообщениям прессы, намерен вернуться к делам американским. Он собирается выставить свою кандидатуру на пост губернатора штата Юта. Что ж, после фиаско в Москве Хантсман решил повторить свой успешный опыт. С 2005 по 2009 год он уже руководил Ютой и считался одним из самых эффективных и профессиональных губернаторов в стране.

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