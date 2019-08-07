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Центробанки агрессивно снижают ставки

Москва, 07.08.2019
#Финансы
  • Центробанки агрессивно снижают ставки

EPA

Индийский центробанк довольно сильно (для Индии) снизил процентную ставку – на 35 базисных пунктов. Это четвертое снижение ключевой ставки в этом году. Главный банк Индии снижает ставку для поддержки замедляющей ход экономики. Ставка прямого РЕПО была понижена до 5,4%, самого низкого уровня с 2010 года.

Председатель Reserve Bank of India Шактиканта Дас рассказал журналистам, что Комитет по монетарной политике (КМП) посчитал снижение ставки на 25 базисных пунктов «недостаточным», а на 50 – «чрезмерным». Снижение процентной ставки на 35 базисных пунктов он назвал «сбалансированным».

Индийский центробанк в этом году проводит наиболее агрессивную политику в Азии по снижению процентной ставки. Цель такой активности – придать толчок развитию индийской экономике, темпы развития которой сейчас самые низкие за пять лет. Дас также надеется при помощи снижения ставки способствовать притоку инвестиций.

Решение о снижении ключевой процентной ставки выглядит вполне обоснованно и логично после недавнего снижения ставки ФРС США. 

Министр финансов Индии Нирмала Ситараман призвала центробанк к «существенному» ослаблению монетарной политики для поддержки роста экономики, состояние которой оставляет желать лучшего. Так, главный индийский банк вновь снизил прогноз по ее росту за год. Аналитики Reserve Bank of India ожидают, что за текущий финансовый год, который в Индии начался 1 апреля, индийская экономика вырастет на 6,9%. Июньский прогноз снижен на 0,1%. Прогноз по инфляции на второй квартал – 3,1%, что существенно ниже среднего по прогнозам банка годового значения в 4%.

Удивила на этой неделе, кстати, экономистов более значительным, чем прогнозировали специалисты, снижением процентной ставки и Новая Зеландия.

Четверо из шести членов КМП проголосовали за снижение ставки на 35 пунктов. Позиция по монетарной политике была оставлена «стимулирующей». В этом отношении никаких разногласий в Комитете не было – все шестеро проголосовали за «стимулирующую» позицию. Кстати, Дас считает, что такой статус, названный в июне, равноценен снижению ставки еще на 25 пунктов.

Банк Таиланда также не остался в стороне — регулятор снизил ставку с 1.75% до 1.50%, при этом это решение стало полной неожиданностью для инвесторов, которые ожидали её сохранения на прежнем уровне

Теперь аналитики ожидают, что этому примеру последует и Австралия и снизит ставку в сентябре.

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