Зеленский против изменений Конституции

Пресс-служба президента Украины сообщила, что во время телефонного разговора Владимира Зеленского и Владимира Путина, украинский лидер высказался против внесения изменений в украинскую Конституцию. «Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины» - сообщает пресс-служба Зеленского.

Напомним, что Минские соглашения предусматривают проведение конституционной реформы на Украине, предполагающей децентрализацию особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.