«Краснодар» уступил на своём поле «Порту» в матче квалификационного раунда ЛЧ

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» на своём поле проиграл 0:1 титулованному клубу «Порту».

Поединок, который проходил с небольшим преимуществом гостей, завершился их минимальной победой. В самом конце встречи бывший спартаковец Зе Луиш, срубленный на полукруге штрафной, заработал очень перспективный для «Порту» штрафной, с которого Сержиу Оливейра элегантно, перекинув мяч через стенку, отправил мяч в сетку ворот Сафонова – 0:1.

Для «Краснодара» сегодняшний матч стал своеобразным дебютом в Лиге чемпионов. Ранее «быки» ни разу не играли в самом престижном клубном турнире Старого Света. Однако, чтобы полноценно дебютировать в ЛЧ подопечным Мурада Мусаева необходимо для начала по сумме двух встреч обыграть «Порту». После сегодняшней домашнего поражения эта задача теперь кажется почти невыполнимой.