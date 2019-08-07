Курс доллара: Трамп может спасти рубль

Во вторник российский рубль немного скорректировался вверх против основных резервных мировых валюты после снижения, которое продолжалось несколько дней на фоне повышения санкционных и внешнеторговых рисков.

Накануне на мировых рынках отмечался коррекционный отскок вверх по фондовым индексам и фьючерсам, что задало тон восстановлению стоимости рисковых активов, к которым относится и рубль. На 14:20 мск на торгах Московской биржи курс доллара снижался на 37 коп. – до 65,16 руб., курс евро на 40 коп. – до 72,96 руб. К вечеру доллар и евро немного отыгрались на данных о перешедшей к снижению нефти. Так, к закрытию основной торговой сессии курс доллара составил 65,22 руб., что на 31,25 коп. ниже уровня закрытия понедельника. Курс евро, просев за сутки на 33,75 коп., составил 73,02 руб.

По мнению большинства экспертов, несмотря на то, что рубль накануне скорректировался после резкого падения последних дней, перспективы нацвалюты выглядят сейчас туманно. Инвесторы опасаются, что торговая война между США и Китаем приведёт к тому, что следующим шагом Пекина в противостоянии с Вашингтоном может стать введение пошлин на импорт американской нефти, что увеличит предложение топлива на рынке США.

Также власти Поднебесной могут пойти на нарушение антииранских санкций и возобновить покупки «чёрного золота» у Тегерана, что может привести к резкому падению цен на нефть, а это в свою очередь сильно ударит по рублю. Кроме того, трейдеры предполагают, что для смягчения последствий введения Вашингтоном новых пошлин на китайские товары Пекин снизит курс юаня, увеличив тем самым зарубежные доходы местных компаний. Напомним, в понедельник юань рухнул до минимальной отметки за 11 лет, что вызвало резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа.

Возвращаясь к рублю, следует отметить, что на фоне всех этих событиях прогнозы аналитиков по нацвалюте, мягко говоря, неоптимистичные. В частности, Владимир Рожанковский из «Международного финансового центра», считает, что несмотря на вчерашнюю попытку отскока, убедительного тренда не сложилось. По его мнению, в дальнейшем нацвалюте будет сложно быть лидером в парах с долларом и евро из-за мировых цен на нефть, которые находятся на очень низких уровнях и могут обвалиться ещё ниже.

В свою очередь, Евгений Кошелев из Росбанка убеждён, что заявленный российским Минфином объём покупки валюты на август-сентябрь никак не поменяет расстановку сил на рынке валютной ликвидности, а распродажи на валютных рынках развивающихся стран спровоцируют дополнительный отток капитала, в том числе и с российского рынка. Таким образом, рублю будет чрезвычайно сложно отыграть позиции в течение августа, а возможно и сентября. Поэтому в Росбанке ожидают, что доллар продолжит торговаться в диапазоне 65-65,5 руб.

Между тем, помощь рублю может неожиданно прийти из-за океана. Как считает руководитель отдела разработки стратегии на мировом валютном рынке Forex в американском брокере TD Securities Марк Маккормик, чем сильнее сейчас укрепляет доллар, тем больше шансов, что глава Белого дома Дональд Трамп попытается его ослабить, увеличивая вероятность обращения к такому инструменту, как валютная интервенция.

Эта «постоянно растущая угроза», скорее всего в ближайшей перспективе сдержит рост доллара и возможно даже приведёт к его фронтальному падению, в том числе к российскому рублю.