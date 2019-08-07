Медики развенчали один из самых популярных мифов о кофе

Учёные-медики одного из Университетов США, изучив влияние алкоголя, кофеина и никотина на сон, развенчали один из самых популярных мифов о кофе.

В эксперименте приняли участие почти 800 добровольцев, за состоянием которых медики наблюдали почти 15 лет. При этом участники эксперимента записывали в дневник количество выпитого кофе и алкоголя, а также выкуренных перед сном сигарет. В итоге, согласно результатам исследования, которое опубликовано в журнале Sleep, было установлено, что употребление даже нескольких чашек кофе или чая перед сном не оказывает никакого негативного влияния на человека и не вызывает бессонницу, а в некоторых случаях наоборот успокаивает нервную систему.

А вот алкоголь и никотин риск бессонницы повышают. Однако, как пояснили медики, при анализе полученных данных они не учитывали индивидуальные особенности, которые могут оказывать влияние на качество сна того или иного человека.