Партия Зеленского определилась с кандидатурами премьера

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» и наиболее вероятный глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия огласил список претендентов на пост премьер-министра. «У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев (председатель правления НАК «Нефтегаз Украины»), Юрий Витренко (исполнительный директор НАК «Нефтегаз Украины»), Алексей Гончарук (заместитель руководителя офиса президента по экономическим вопросам) и Владислав Рашкован (бывший заместитель главы Национального банка Украины, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован).

Ранее спонсор президентской предвыборной кампании Зеленского олигарх Игорь Коломойский, в интервью РБК, назвал двух кандидатов на пост премьера - это Юрий Витренко и Алексей Гончарук. Примечательно, что ни Арахамия, ни Коломойский не назвали кандидатуру недавнего фаворита премьерской гонки – бывшего министра финансов, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка. Менее всего Коломойский хотел видеть главой нового правительства именно Данилюка из-за прежних многочисленных конфликтов.